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Kurzanleitung
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Ist die Philips Dampfbürste für jede Kleidung sicher?
Ist es sicher, meine Kleidung mit dem Philips Dampfglätter zu berühren?
Soll ich den Wasserbehälter der Philips Dampfbürste nach Gebrauch entleeren?
Mein Philips Dampfglätter hinterlässt Verfärbungen
Wassertropfen tropfen aus dem Kopf des Philips Dampfglätters
Der Griff meines Philips Dampfglätters vibriert oder erzeugt ein Pumpgeräusch
Mein Philips Dampfglätter erzeugt nach dem Gebrauch ein Geräusch und Dampf
Mein Philips Dampfglätter produziert keinen Dampf
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