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Eingestellt

Kabellose Open-Ear-Sportkopfhörer

TAA6708BK/00

Freie Ohren. Hören Sie alles.
Laufen, fahren, spazieren gehen – Sie werden es lieben! Mit diesen leichten, bequemen und sicheren, kabellosen Sportkopfhörern im Open-Ear-Design hören Sie Ihre Umgebung und Ihre Musik. Egal ob Sie im Park oder auf der Straße trainieren, Sie erhalten ein Plus an Komfort.
Alle Vorteile anzeigen

Freie Ohren. Hören Sie alles.

  • Open-Ear

  • Direktionale Akustik

  • Klare Gespräche

  • Ohrbügel mit Doppelgelenk

Keine Sorge. 6+15 Std. Wiedergabezeit

Sie möchten sich keine Gedanken über das tägliche Aufladen machen? Dank einer Wiedergabezeit von 6 Stunden mit einer einzigen Akkuladung sind diese Open-Ear-Kopfhörer gut für mehrere Workouts geeignet. Mit einer schnellen 15-minütigen Ladung erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit.

Kristallklare Gespräche. Drinnen, draußen, überall

Zwei Mikrofone in jedem Ohrstöpsel konzentrieren sich auf den Klang Ihrer Stimme und reduzieren so die Umgebungsgeräusche. Wenn Sie sich an einem ruhigeren Ort befinden und während des Sprechens keine Geräusche ausblenden müssen, können Sie im Mono-Modus nur einen Ohrstöpsel zum Sprechen verwenden.

Bestens geeignet für unterwegs. Wasserfest gemäß IPX5

Bei Regen unterwegs? Die Schutzart IPX5 bedeutet, dass Schweiß oder Regen diesen Open-Ear-Kopfhörer nichts ausmacht, und sie können sicher und einfach aufgeladen werden, selbst wenn sie nass geworden sind. Wischen Sie sie einfach ab und legen Sie sie zurück in die Ladetasche.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.