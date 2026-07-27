Eingestellt
TAA6708BK/00
Open-Ear
Direktionale Akustik
Klare Gespräche
Ohrbügel mit Doppelgelenk
Sie möchten sich keine Gedanken über das tägliche Aufladen machen? Dank einer Wiedergabezeit von 6 Stunden mit einer einzigen Akkuladung sind diese Open-Ear-Kopfhörer gut für mehrere Workouts geeignet. Mit einer schnellen 15-minütigen Ladung erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit.
Zwei Mikrofone in jedem Ohrstöpsel konzentrieren sich auf den Klang Ihrer Stimme und reduzieren so die Umgebungsgeräusche. Wenn Sie sich an einem ruhigeren Ort befinden und während des Sprechens keine Geräusche ausblenden müssen, können Sie im Mono-Modus nur einen Ohrstöpsel zum Sprechen verwenden.
Bei Regen unterwegs? Die Schutzart IPX5 bedeutet, dass Schweiß oder Regen diesen Open-Ear-Kopfhörer nichts ausmacht, und sie können sicher und einfach aufgeladen werden, selbst wenn sie nass geworden sind. Wischen Sie sie einfach ab und legen Sie sie zurück in die Ladetasche.
Bewertungen
Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.