Bestens geeignet für unterwegs. Wasserfest gemäß IPX5

Bei Regen unterwegs? Die Schutzart IPX5 bedeutet, dass Schweiß oder Regen diesen Open-Ear-Kopfhörer nichts ausmacht, und sie können sicher und einfach aufgeladen werden, selbst wenn sie nass geworden sind. Wischen Sie sie einfach ab und legen Sie sie zurück in die Ladetasche.