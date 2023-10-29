TAE1205BK/00
8-mm-Treiber/geschlossen
Bequeme Passform
IPX4 spritzwasser-/schweißresistent
Gute passive Geräuschisolierung
Dank der Schutzklasse IPX4 sind diese kabellosen Kopfhörer gegen Spritzwasser aus jeder Richtung geschützt. Ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus und Sie müssen sich keine Gedanken machen, wenn Sie in einen Regenschauer geraten.
Die flexiblen Wingtips passen genau unter die Ohrwölbung und ermöglichen so einen sicheren Sitz und eine verbesserte passive Geräuschisolierung. Ein ovaler Akustikschlauch und austauschbare Ohrstöpselkappen sorgen für einen bequemen Sitz im Ohr. Das flache Kopfhörerkabel sitzt bequem im Nacken, egal sich ob die Ohrstöpsel im Ohr befinden oder nicht.
Diese Kopfhörer sind mit magnetischen Ohrstöpseln ausgestattet, die sich aneinander fixieren lassen, und weisen ein flaches Kopfhörerkabel auf, das Kabelsalat vermeidet. Wenn Sie die Kopfhörer aus der Tasche ziehen, müssen Sie also nicht zuerst den Knoten entwirren, bevor Sie sich Ihrer Playlist widmen können.
2.8
von 5
22
Bewertungen
Wichura
29/10/2023
Deutschland
Toll!
Für mich, die perfekten Bluetooth in-ear Kopfhörer!
Vorteile
Akku, Bedienung, Handhabung
Nachteile
Ich sehe keine aber wer starke Bässe will, sollte andere nehmen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Hypericum
14/10/2022
Deutschland
leicht zu bedienen
leicht zu bedienen Die Funktionen sind einfach verständlich
Vorteile
leicht zu bedienen
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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TeriMKD
14/07/2024
United Kingdom
Long battery life, great sound
Music sounds great with these earbuds. Conversation, not so much. It mutes the outside noise quite well, which is good for noisy surroundings, but when engaging in an audio chat or a phone call, it feels strange to barely be able to hear my own voice when I speak. Distance from the Bluetooth source is good. So is the battery life. Remote controls are well programmed, very intuitive and user friendly. I would recommend, it is good value for money.
Vorteile
Great sound quality, silicone buds mute well the outside noise
Nachteile
Somewhat uncomfortable silicone covers for myself
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAE1205BK In-ear wireless headphones with mic verfasst
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