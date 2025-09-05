Suchbegriffe
Einkaufswagen
Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
TAH7508BK/97
Jederzeit eintauchen
Diese kabellosen Kopfhörer mit Noise Canceling, zum Spielen oder Arbeiten, lassen Sie durch Ihre Tage gleiten! Das Adaptive Noise Canceling und der bequeme Over-Ear-Sitz sorgen für ein angenehmes Eintauchen. Sie erhalten satten, detailgetreuen Sound und geringer Verzögerung für Spiele und Filme.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
Gesamtzeit
recurring payment
Adaptive Noise Cancelling reagiert schnell auf Ihre Umgebung und unterdrückt Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit. Wenn Sie hören möchten, was um Sie herum geschieht, lässt der Awareness-Modus Außengeräusche wieder zu. Quick Awareness verbessert die Stimmwiedergabe, sodass Sie ein Gespräch führen können, ohne Ihren Kopfhörer absetzen zu müssen.
Die runden Ohrkappenhalterungen und der schlanke Rahmen verleihen diesem Over-Ear-Kopfhörer einen unverwechselbaren Stil. Die Polsterung aus Memory-Schaumstoff sorgt für hohen Tragekomfort bei langen Hörsessions und die Ohrkappen lassen sich flach zusammenklappen und nach innen schwenken, sodass sie einfach in der Tasche verstaut werden können.
Genießen Sie satten Sound mit den 40-mm-Treibern und eine gute passive Geräuschisolierung durch den Over-Ear-Sitz. Aktivieren Sie Dynamic Bass einfach über die Multifunktionstaste oder über die Philips Headphones App, um die volle Leistung Ihrer Lieblingsbasslines zu genießen, ohne die Lautstärke zu erhöhen.
Selbst mit aktiviertem Noise Cancelling ist eine Wiedergabezeit von über einem Tag garantiert. Eine vollständige Ladung über USB-C dauert nur 2 Stunden und eine 15-minütige Schnellladung liefert Ihnen zusätzliche 3 Stunden. Sie können außerdem das USB-C-Kabel verwenden, um sich mit jedem Smart-Gerät zu verbinden, das über einen USB-C-Anschluss verfügt.
Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.
Dank der erweiterten Bluetooth-Konnektivität erhalten Sie eine stabilere Verbindung für nahtloses Streaming. Außerdem können Sie sich mit zwei Bluetooth-Geräten (iOS oder Android) gleichzeitig verbinden. Genießen Sie Ihre Playlist, oder hören Sie Ihren Lieblings-Podcast ohne Störungen.
Haben Sie vergessen, Ihre Kopfhörer auszuschalten? Stellen Sie einen Timer in unserer Begleit-App ein, und das Gerät schaltet sich automatisch aus. Mit der App können Sie auch verbundene Geräte verwalten oder Adaptive Noise Cancelling ausschalten und die Lautstärke selbst steuern. Außerdem gibt es eine Reihe von voreingestellten Soundstilen: Die Stimme ist ideal für Podcasts!
Mit diesem kabellosen Kopfhörer können Sie alles von Lieblingsmusik bis hin zu Podcasts genießen! Genießen Sie warmen, detailgetreuen Sound mit satten Bässen von großen Treibern, die auf das Philips Timbre abgestimmt sind.
Ton
Konnektivität
Außenkarton
Komfort
Leistung
Verpackungsmaße
Produktabmessungen
Zubehör
Design
Telekommunikation
ANC-Funktionen
Sprachassistent
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.