Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    • Jederzeit eintauchen Jederzeit eintauchen Jederzeit eintauchen

      Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

      TAH7508BK/97

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Jederzeit eintauchen

      Diese kabellosen Kopfhörer mit Noise Canceling, zum Spielen oder Arbeiten, lassen Sie durch Ihre Tage gleiten! Das Adaptive Noise Canceling und der bequeme Over-Ear-Sitz sorgen für ein angenehmes Eintauchen. Sie erhalten satten, detailgetreuen Sound und geringer Verzögerung für Spiele und Filme.

      Alle Vorteile ansehen

      Erhältlich in:

      Ähnliche Produkte

      Alle anzeigen Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

      Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

      Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

      Setpreis

      Überspringen

      Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

      Zubehör hinzufügen

      Dieses Produkt
      Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer
      - {discount-value}

      Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Jederzeit eintauchen

      • Noise Cancelling Pro
      • Leichte Over-Ear-Kopfhörer
      • Natürlicher Klang. Dynamischer Bass
      • Bis zu 60 Stunden Wiedergabezeit

      Immersives Erlebnis dank Noise Cancelling Pro

      Adaptive Noise Cancelling reagiert schnell auf Ihre Umgebung und unterdrückt Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit. Wenn Sie hören möchten, was um Sie herum geschieht, lässt der Awareness-Modus Außengeräusche wieder zu. Quick Awareness verbessert die Stimmwiedergabe, sodass Sie ein Gespräch führen können, ohne Ihren Kopfhörer absetzen zu müssen.

      Leicht, bequem, faltbar – und stylisch!

      Die runden Ohrkappenhalterungen und der schlanke Rahmen verleihen diesem Over-Ear-Kopfhörer einen unverwechselbaren Stil. Die Polsterung aus Memory-Schaumstoff sorgt für hohen Tragekomfort bei langen Hörsessions und die Ohrkappen lassen sich flach zusammenklappen und nach innen schwenken, sodass sie einfach in der Tasche verstaut werden können.

      Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke

      Genießen Sie satten Sound mit den 40-mm-Treibern und eine gute passive Geräuschisolierung durch den Over-Ear-Sitz. Aktivieren Sie Dynamic Bass einfach über die Multifunktionstaste oder über die Philips Headphones App, um die volle Leistung Ihrer Lieblingsbasslines zu genießen, ohne die Lautstärke zu erhöhen.

      Bis zu 60 Stunden Spielzeit (45 mit Noise Cancelling)

      Selbst mit aktiviertem Noise Cancelling ist eine Wiedergabezeit von über einem Tag garantiert. Eine vollständige Ladung über USB-C dauert nur 2 Stunden und eine 15-minütige Schnellladung liefert Ihnen zusätzliche 3 Stunden. Sie können außerdem das USB-C-Kabel verwenden, um sich mit jedem Smart-Gerät zu verbinden, das über einen USB-C-Anschluss verfügt.

      Klare Gespräche. Ihre Gesprächspartner hören, was Sie sagen

      Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.

      Stabile Bluetooth-Multipoint-Verbindung

      Dank der erweiterten Bluetooth-Konnektivität erhalten Sie eine stabilere Verbindung für nahtloses Streaming. Außerdem können Sie sich mit zwei Bluetooth-Geräten (iOS oder Android) gleichzeitig verbinden. Genießen Sie Ihre Playlist, oder hören Sie Ihren Lieblings-Podcast ohne Störungen.

      Philips Headphones App. Personalisieren Sie Einstellungen und Steuerungselemente

      Haben Sie vergessen, Ihre Kopfhörer auszuschalten? Stellen Sie einen Timer in unserer Begleit-App ein, und das Gerät schaltet sich automatisch aus. Mit der App können Sie auch verbundene Geräte verwalten oder Adaptive Noise Cancelling ausschalten und die Lautstärke selbst steuern. Außerdem gibt es eine Reihe von voreingestellten Soundstilen: Die Stimme ist ideal für Podcasts!

      Warm, detailreich, natürlich. Philips Timbre

      Mit diesem kabellosen Kopfhörer können Sie alles von Lieblingsmusik bis hin zu Podcasts genießen! Genießen Sie warmen, detailgetreuen Sound mit satten Bässen von großen Treibern, die auf das Philips Timbre abgestimmt sind.

      Technische Daten

      • Ton

        Akustiksystem
        Geschlossen
        Frequenzbereich
        7 – 40.000 Hz
        Impedanz
        32 Ohm
        Empfindlichkeit
        96 dB (1.000 Hz)
        Lautsprecher-Durchmesser
        40  mm
        Maximale Eingangsleistung
        30  mW
        Treibertyp
        Dynamisch
        Hi-Res Audio
        Ja

      • Konnektivität

        Bluetooth-Version
        5.2
        Bluetooth-Profile
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maximale Reichweite
        Bis zu 10  m
        Multipoint-Verbindung
        Ja
        Unterstützter Codec
        SBC
        Kopfhörerbuchse
        3.5  mm

      • Außenkarton

        Länge
        21.6  cm
        Anzahl der Verpackungen
        3
        Breite
        21  cm
        Bruttogewicht
        1.742  kg
        Höhe
        26.3  cm
        GTIN
        1 48 95229 14021 6
        Nettogewicht
        1.12  kg
        Eigengewicht
        0.622  kg

      • Komfort

        Automatische Abschaltung
        Ja
        Lautstärkeregelung
        Ja
        Philips Headphones App Support
        Ja
        Firmware-Updates möglich
        Ja
        Art der Steuerung
        Taste

      • Leistung

        Anzahl der Akkus
        1 Stck.
        Sprechzeit
        35 Std.
        Ladezeit
        2  Stunde(n)
        Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert)
        45  Stunde(n)
        Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert)
        60  Stunde(n)
        Zeit für Schnellladen
        15 mins for 3 hrs
        Akkugewicht (gesamt)
        12.4  g
        Akkukapazität (Kopfhörer)
        600  mAh
        Akkutyp (Kopfhörer)
        Lithiumpolymer (integriert)

      • Verpackungsmaße

        Höhe
        25.5  cm
        Verpackungsart
        Karton
        Regalaufstellung
        Hängend
        Breite
        19.45  cm
        Tiefe
        6.2  cm
        Anzahl der enthaltenen Produkte
        1
        EAN
        48 95229 14021 9
        Bruttogewicht
        0.5  kg
        Nettogewicht
        0.303  kg
        Eigengewicht
        0.197  kg

      • Produktabmessungen

        Höhe
        21  cm
        Breite
        18.7  cm
        Tiefe
        5  cm
        Gewicht
        0.271  kg

      • Zubehör

        Audiokabel
        3,5 mm Stereo-Audiokabel, Länge = 1,2 m
        Schnellstartanleitung
        Ja
        Ladekabel
        USB-C-Kabel, 500 mm

      • Design

        Farbe
        Schwarz
        Tragestil
        Kopfbügel
        Faltbares Design
        Flach/Kompaktes Zusammenklappen
        Material der Ohrmuscheln
        Stoff
        Passform
        Over-Ear
        Akustiksystem
        Geschlossenes Design

      • Telekommunikation

        Mikrofon für Anrufe
        1 mic

      • ANC-Funktionen

        ANC-Technologie
        Hybrid
        Awareness-Modus
        Ja
        Mikrofon für ANC
        4 Mikrofone
        ANC (Active Noise Cancelling)
        Ja

      • Sprachassistent

        Kompatible Sprachassistenten
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Aktivierung des Sprachassistenten
        ANC-Knopf drücken
        Unterstützt Sprachassistent
        Ja

      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

      Vorgeschlagene Produkte

      Kürzlich angesehene Produkte

      Bewertungen

      Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

      Nach oben
      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

      Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.