Eingestellt
TAPN505BK/00
Immer da. Keine Ablenkungen
Bleiben Sie konzentriert dank der kabellosen Noise Cancelling In-Ear-Kopfhörer, die bis zu 14 Stunden Wiedergabezeit bieten. Dank des leichten Nackenbügels können Sie diese Kopfhörer ganz einfach in der Nähe aufbewahren. Mit den smarten, aktuellsten Funktionen sind Sie gut aufgestellt.
13-mm-Treiber/geschlossen
In-Ear
Schwarz
Nackenbügel
Erledigen Sie alltägliche Aufgaben, ohne Ihr Smartphone herauszunehmen: fragen Sie einfach Google Assistant. Ein einfacher Tastendruck auf den Nackenbügel aktiviert Ihren Assistenten. Sie können ihn bitten, Ihren Kalender zu öffnen, Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon vorzulesen, Freunde anzurufen oder ihnen Nachrichten zu senden, Playlists zu verwalten und vieles mehr.
Keine störenden Echos mehr bei Telefongesprächen. Mit unserer akustischen Echokompensation erhalten Sie stets eine glasklare, ungestörte Verbindung.
Der schlanke Nackenbügel sitzt bequem im Nacken.
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