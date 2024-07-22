Weitere enthaltene Artikel
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Garantiezertifikat
Suchbegriffe
Einkaufswagen
Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
TAR2509/10
Der klassische Begleiter
Sie lieben Ihr Radio? Ob in der Garage oder im Garten – dieses tragbare, analoge UKW/AM-Radio spielt Ihre Lieblingssender ohne Unterbrechung. Es klingt großartig, wird mit Netzstrom oder Akku betrieben und verfügt über eine praktische LED-Anzeige – so wissen Sie, wenn es perfekt eingestellt ist.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Tragbares UKW/AM-Radio
Gesamtzeit
recurring payment
Mit der analogen Sendersuche finden Sie auf diesem tragbaren UKW/AM-Radio ganz einfach die Sender, die Sie lieben. Drehen Sie einfach das Einstellrad an der Seite des Radios und das große, transparente Fenster zeigt an, welche Frequenz Sie eingestellt haben. Eine LED-Anzeige leuchtet auf, wenn das Signal stark ist.
Geben Sie Ihre Musik perfekt wieder mit dem Musikmodus. Wechseln Sie in den Nachrichtenmodus, wenn Sie Nachrichten oder Ihre Lieblingsradiosendung oder Panel-Show hören möchten. Egal, was Sie hören, ein 3.5-Zoll-Lautsprecher sorgt für einen klaren Sound.
Sie müssen nie mehr nach dem Lautstärkeregler dieses Radios suchen! Neben dem großen Lautstärkeregler verfügt das Radio oben über Schalter zum Umschalten zwischen UKW/AM und Sound-Modi. Für ungestörten Musikgenuss gibt es einen Kopfhöreranschluss.
Nehmen Sie das Radio überall mit hin, wo Sie gerne Radio hören. Schließen Sie das Radio an eine Steckdose an, oder legen Sie zwei D-Batterien ein, und gehen Sie nach draußen. Es ist der perfekte Begleiter für ein Glas Wein auf dem Balkon oder ein Picknick im Hinterhof.
Ton
Lautsprecher
Konnektivität
Tuner/Empfang/Übertragung
Leistung
Verpackungsmaße
Produktabmessungen
Zubehör
Wecker
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.