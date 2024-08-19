Aufstehen und bereit in den Tag starten

Dieser digitale UKW-Radiowecker ist schlicht und einfach. Zahlreiche Voreinstellungen machen das Navigieren der Radiosender zum Kinderspiel und Sie können den Alarm so einstellen, dass Sie mit einer langsam ansteigenden Lautstärke aufwachen. Möchten Sie weiterschlafen? Einfach Arm ausstrecken und die Schlummertaste drücken.