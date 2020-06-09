Eingestellt
40-mm-Treiber/geschlossen
Over-Ear
Schweiß- und wasserfest
Dank einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden garantiert dieser Kopfhörer auch unterwegs kontinuierliche Wiedergabe und somit puren Musikgenuss.
Lassen Sie sich von Ihrer Trainings-Playlist motivieren. Perfekt abgestimmte 40-mm-Neodym-Akustiktreiber liefern die Bässe, die Sie antreiben. Das geschlossene Design sorgt für eine hervorragende passive Geräuschdämmung. So können Sie Ihre Musik aufdrehen, ohne andere zu stören.
Die weichen, atmungsaktiven Kopfhörermuscheln sind mit kühlendem Gel gefüllt: Egal, wie hart Sie trainieren, die Kopfhörer bleiben kühl auf Ihrer Haut. Die Muscheln können zur einfachen Reinigung auch abgenommen werden.
4.6
von 5
74
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
KnusperBenni
09/06/2020
Deutschland
Teil der Aktion
Perfekt zum Joggen
Ich hab mir die Kopfhörer vor nem Monat gekauft und sie haben mich wirklich überzeugt. Die Soundqualität ist wirklich gut und Geräusche von Außen sind kaum wahrnehmbar. Ich gehe mit ihnen jeden 2. Tag joggen und sie halten immer wie die 1, sehr empfehlenswerter Kopfhörer!
Vorteile
Soundqualität
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Diese Bewertung wurde für TASH402BK Kabellose Kopfhörer verfasst
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Kuba793!
04/06/2020
Deutschland
Teil der Aktion
Perfekter Kopfhörer für Sport
Ich habe die Kopfhörer seit 3 Wochen in meinem Besitz und bin vollkommen zufrieden. Das erste was auffällt, ist das schmale Design und überaus angenehmer tragekomfort. Bluetooth an, Zack, schon war ich verbunden innerhalb Sekunden mit meinem android Phone. Die Bässe sind satt und die höhen klar. Ich trage die Headphones regelmäßig beim Sport (Basketball) und die sitzen bombenfest. Die Reinigung danach geht schnell und Problemlos. Nach einem Aufladen kann man bis zu 20 Stunden lang die Musik genießen. Nach nur 10 Minuten laden, sind die Kopfhörer wieder einsatzbereit bis zu 2 Stunden, was wirklich beeindruckend ist.
Vorteile
tragekomfort, akkulaufzeit, sound
Nachteile
Die Ohrmuscheln bedecken nicht die ganzen Ohren
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jo1232
31/05/2020
Deutschland
Teil der Aktion
Erfüllen Ihren Zweck
Ich habe die Kopfhörer jetzt seit knapp 2 Wochen und konnte sie mal etwas testen. Was mir aufgefallen ist, ist dass man sie wirklich ziemlich schnell aufladen kann, wenn man es mal vergessen hat und sie trotzdem nach nur kurzer Zeit recht lange wieder funktionieren. Voll aufgeladen haben sie locker über 15 Stunden durchgehalten. Die Bluetooth Verbindung hat immer schnell und zuverlässig funktioniert. Vom Design her gefallen sie mir auch sehr gut, schlicht, aber funktionell. Nur für Leute mit einem etwas größerem Kopf sind sie teilweise etwas unangenehm zu tragen.
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Ergebnisse können variieren