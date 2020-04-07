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  • Kabellose Freiheit
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Eingestellt

3000 seriesKabellose Kopfhörer mit Mikrofon

TAUN102BK/00

2.8
| (4) Bewertungen
Kabellose Freiheit
Der kompakte, peppige Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer bietet satten Sound mit bis zu 7 Stunden kabelloser Musikwiedergabe. Tragbare Lösung für komfortablen Einsatz.
Alle Vorteile anzeigen

Satter Sound.

Kabellose Freiheit

  • 6-mm-Treiber/geschlossen

  • In-Ear

  • 7 Stunden Wiedergabezeit

Komfort und passive Geräuschdämmung

Schnellladetechnologie

Mit der Schnellladetechnologie erhalten Sie schnelle Energie, wenn der Akku fast leer ist. Mit nur fünf Minuten Ladezeit erreichen Sie so 90 Minuten Wiedergabezeit.

Magnetische, kannelierte Earbuds für die praktische und einfache Aufbewahrung

Die In-Ear-Kopfhörer verfügen über magnetische, kannelierte Earbuds, die praktisch und einfach aufbewahrt werden können. Im hinteren Teil der Earbuds befinden sich Magnete, sodass sie aneinanderhängen - kein undurchsichtiges Kabelgewirr mehr. Klicken Sie sie einfach mit der Rückseite aneinander mit dem flachen Kabel zu einem Bündel zusammen, und verstauen Sie sie in Ihrer Tasche, wo Sie sie jederzeit einfach wieder hervorholen können – nie wieder Kabelsalat.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.8

von 5

4

Bewertungen

3
2

07/04/2020

España

España

Calidad de sonido y duración bateria.

Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.

Vorteile

Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".

Nachteile

El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono verfasst

18/09/2020

Nederland

Nederland

mooi geluid voor redelijke prijs

Draadloos goed geluid. Speelt 7 uur. Goede basweergave. Met equalizer software - vaak standaard maar lastig vindbaar - op smartphone of PC kan dit geluidsbeeld worden aangepast. Makkelijk te verbinden m.b.v. bluetooth. Grappig dat een stem in je oor aangeeft of de oordoppen uit of aan staan. Ook wordt geld of verbinding geslaagd is.

Vorteile

goed geluid; handzaam, snel oplaadbaar, goede instelmogelijkheden, lange speelduur van 7 uur

Nachteile

te kleine knoppen, pasvorm minder confortabel

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon verfasst

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13/11/2023

España

España

AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%

Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!

Vorteile

ligereza del producto

Nachteile

lo antes mencionado

Diese Bewertung wurde für 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono verfasst

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