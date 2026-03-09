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    • Spielt Kassetten und alles andere auch Spielt Kassetten und alles andere auch Spielt Kassetten und alles andere auch

      CD-Soundmachine

      TAZ2200/10

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Spielt Kassetten und alles andere auch

      Bereit für das Comeback der Kassette? Diese tragbare Boombox verfügt über ein integriertes Kassettendeck sowie einen CD-Player. Der UKW-Radioempfang ist glasklar. Über Bluetooth® können Sie kabellos Streamen. Außerdem gibt es eine USB-Wiedergabe und einen Audio-In für andere Geräte.

      Alle Vorteile ansehen

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      Spielt Kassetten und alles andere auch

      • CD-Player mit mehreren Quellen
      • CDs, FUKW-Radio, USB
      • Bluetooth® 6.0, Audio-In
      • Integrierter Kassettenrekorder
      GRS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung

      GRS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung

      Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.

      Tragbarer CD-Player im Boombox-Stil

      Egal, ob Sie erstmals auf den Geschmack physischer CDs kommen oder die Freude daran wiederentdecken – dieser Toplader-CD-Player ist die perfekte Wahl für entspanntes Hörvergnügen. Er kann jede Art von CD-Format lesen und lässt sich dank des Tragegriffs leicht transportieren. Schließen Sie ihn einfach an eine AC-Steckdose an oder setzen Sie sechs Batterien* (Typ R14 C) ein und nehmen Sie ihn mit nach draußen.

      Digitales UKW-Radio mit bis zu 20 Voreinstellungen

      Wenn Sie eine Musikquelle nutzen möchten, die es schon länger gibt als CDs, können Sie über den UKW-Digitaltuner ganz einfach Ihre Lieblingsradiosender hören. Sie können bis zu 20-Sender, die Sie am meisten hören, als Favoriten speichern.

      Unkompliziertes, kabelloses Streaming über Bluetooth®

      Möchten Sie diesen CD-Player als tragbaren Lautsprecher verwenden? Dank der Bluetooth®-Verbindung können Sie Sounds von einem kompatiblen Smart-Gerät direkt auf den Player übertragen. Dynamic Bass Boost verleiht Ihren Lieblingssongs satte Bässe.

      Mit Kassettendeck

      Der Frontlader-Kassettenrekorder bietet eine weitere Möglichkeit, Musik zu genießen. Egal, ob Sie Ihre Mixtapes über die Jahre aufbewahrt haben oder Kassetten zum ersten Mal hören: Kassette einlegen, Wiedergabe starten und die Musik genießen.

      Andere Quellen über USB-Anschluss und Audio-In verbinden

      Für absolute Flexibilität gibt es auch einen USB-Anschluss, an den Sie ein Flash-Laufwerk anschließen können, um Ihre digitale Musiksammlung zu genießen. Alternativ können Sie über den Audio-In-Anschluss einen Plattenspieler verbinden und Schallplatten abspielen.

      Integrierter Sleep-Timer

      Wenn Sie gern mit Musik, einem Hörbuch oder dem Radio im Hintergrund einschlafen möchten, können Sie den Sleep-Timer auf 120, 90, 60, 30 oder 15 Minuten einstellen. Der CD-Player wechselt nach Ablauf dieser Zeit in den Standby-Modus.

      Technische Daten

      • Ton

        Ausgangsleistung (RMS)
        3 W
        Verbesserung der Soundqualität
        Dynamic Bass Boost
        Soundsystem
        Stereo
        Lautsprecher-Durchmesser
        6,4 cm
        Lautstärkeregelung
        nach oben/unten

      • Lautsprecher

        Integrierte Lautsprecher
        2

      • Konnektivität

        USB
        Typ A (Wiedergabe)
        Bluetooth-Profile
        • A2DP
        • AVRCP
        Audioeingang (3,5 mm)
        Ja
        Bluetooth-Version
        6,0

      • Tuner/Empfang/Übertragung

        Antenne
        UKW-Antenne
        Autom. digitales Tuning
        Ja
        Frequenzbänder
        • UKW-Mono
        • UKW-Stereo
        Programmspeicherplätze
        20
        RDS
        Nein
        Antennentyp
        Teleskopisch

      • Komfort

        Displaytyp
        LCD
        Farbe der Hintergrundbeleuchtung
        Weiß
        Sleep-Timer
        Ja

      • Leistung

        Batterietyp
        LR14
        Batteriespannung
        1.5  V
        Netzstrom
        100 V bis 240 V, 50/60 Hz
        Standby-Stromverbrauch
        <0,8 W (mit eingeschalteter Uhranzeige)
        Anzahl der Akkus
        6*
        Art der Stromversorgung
        AC, Batterien*

      • Zubehör

        Kurzanleitung
        Ja
        Netzkabel
        Ja
        Gewährleistung
        • Garantiekarte
        • Sicherheitsdatenblatt

      • Design

        Farbe
        Schwarz

      • Abmessungen

        Verpackungstiefe
        159  mm
        Produkttiefe
        245  mm
        Gewicht (inkl. Verpackung)
        2,2  kg
        Verpackungshöhe
        278  mm
        Verpackungsbreite
        370  mm
        Produktbreite
        285  mm
        Produkthöhe
        125  mm
        Produktgewicht
        1,35  kg

      • Audiowiedergabe

        Kassettendeck-Technologie
        Mechanisch
        Disc-Wiedergabemodi
        • Schnellvorlauf/Schnellrücklauf
        • Nächste/Vorherige Titelsuche
        • Repeat/Shuffle/Programm
        Wiedergabemedien
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Anzahl der Kassettendecks
        1
        USB Direct-Modi
        • Play/Pause
        • Previous/Next
        • Fast Backward/Fast Forward
        • Stop
        • Repeat
        • Shuffle
        • Program Play
        Lademechanismus
        Oben
        programmierbare Titel
        20
        Bluetooth-Modus
        • Play/Pause
        • Previous/Next

      • Kompatibilität

        Smartphone/Tablet APP-Steuerung
        Nein

      • Nachhaltigkeit

        Plastikhülle
        mit GRS-zertifizierten, zu 85 % recycelten, wiederverwerteten Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) TE-00132492

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