Suchbegriffe
Einkaufswagen
Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
XD1101/10
Kompakt und leistungsstark.
Leistungsstark, kompakt und effizient – der Philips Staubsauger mit Beutel der 1000 Serie sorgt für gründliche Reinigung auf allen Bodenarten, mit einfacher Aufbewahrung und HEPA-Filter, der >99,9% des Feinstaubs auffängt.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Staubsauger
Gesamtzeit
recurring payment
Erlebe starke Saugleistung dank des 750‑W‑Motors. Er entfernt effektiv Staub von Hartböden und Teppichen und sorgt so für ein frisch gereinigtes Zuhause.
Einfach mit dem Fußpedal für Hartböden oder Teppiche einstellbar. Das niedrige Design sorgt für engen Kontakt mit der Oberfläche und macht die Reinigung schneller und effektiver.
Spare wertvollen Stauraum mit dem kompakten und leichten Design. Du kannst ihn einfach in Schränken verstauen und er ist leicht genug, um ihn mühelos auf ein Regal zu heben.
Das HEPA-Filtersystem fängt >99,99%* der kleinen Staubpartikel ein und gibt sauberere Luft in deinem Zuhause ab.
Reinige große Flächen und mehrere Räume am Stück dank 9 -Meter-Reichweite vom Stecker bis zur Düse, ohne zwischendurch die Steckdose wechseln zu müssen.
Große 3-Liter-Staubkammer und langlebige Universalbeutel ermöglichen optimale Saugleistung bis zur vollständigen Füllung sowie eine versiegelte, saubere Entsorgung.
Die Fugendüse ist in den Staubsauger integriert und dadurch beim Reinigen immer griffbereit, wenn du sie benötigst.
Mit Präzision und Sorgfalt in den Niederlanden gefertigt, spiegelt das Erbe von Philips in Sachen Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit wider. Registriere dich online bei uns für eine kostenlose 2-Jahres-Garantie!
Allgemeine Daten
Kompatibilität
Gewicht und Abmessungen
Nachhaltigkeit
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.