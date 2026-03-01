Suchbegriffe

    Kompakt und leistungsstark.
      Beutelstaubsauger 2000 Series Staubsauger

      XD1142/10

      Kompakt und leistungsstark.

      Leistungsstark, kompakt und effizient – der Philips Staubsauger mit Beutel der 1000 Serie sorgt für gründliche Reinigung auf allen Bodenarten, mit einfacher Aufbewahrung und HEPA-Filter, der >99,9% des Feinstaubs auffängt.

      Kompakt und leistungsstark.

      Robustes und zuverlässiges Design

      • 750 W
      • HEPA-Filter
      • Kompakt und leicht
      750W-Motor sorgt für leistungsstarke Performance

      750W-Motor sorgt für leistungsstarke Performance

      Erlebe starke Saugleistung dank des 750‑W‑Motors. Er entfernt effektiv Staub von Hartböden und Teppichen und sorgt so für ein frisch gereinigtes Zuhause.

      Multifunktionsdüse für hervorragende Reinigung auf verschiedenen Böden

      Multifunktionsdüse für hervorragende Reinigung auf verschiedenen Böden

      Einfach mit dem Fußpedal für Hartböden oder Teppiche einstellbar. Das niedrige Design sorgt für engen Kontakt mit der Oberfläche und macht die Reinigung schneller und effektiver.

      Kompaktes Design für einfache Aufbewahrung

      Kompaktes Design für einfache Aufbewahrung

      Spare wertvollen Stauraum mit dem kompakten und leichten Design. Du kannst ihn einfach in Schränken verstauen und er ist leicht genug, um ihn mühelos auf ein Regal zu heben.

      HEPA-Filtersystem fängt 99,9%* der Partikel ein

      HEPA-Filtersystem fängt 99,9%* der Partikel ein

      Das HEPA-Filtersystem fängt >99,99%* der kleinen Staubpartikel ein und gibt sauberere Luft in deinem Zuhause ab.

      Große Reichweite von 9 Metern ohne Steckdosenwechsel

      Große Reichweite von 9 Metern ohne Steckdosenwechsel

      Reinige große Flächen und mehrere Räume am Stück dank 9 -Meter-Reichweite vom Stecker bis zur Düse, ohne zwischendurch die Steckdose wechseln zu müssen.

      Einfache, langlebige Beutel passen in die große 3-L-Staubkammer

      Einfache, langlebige Beutel passen in die große 3-L-Staubkammer

      Die große 3-Liter-Staubkammer und langlebige Universalbeutel ermöglichen optimale Saugleistung bis zur vollständigen Füllung sowie eine versiegelte, saubere Entsorgung.

      Integriertes Zubehör: Praktisch verstaut, immer griffbereit

      Integriertes Zubehör: Praktisch verstaut, immer griffbereit

      Die Fugendüse ist in den Staubsauger integriert und dadurch beim Reinigen immer griffbereit, wenn du sie benötigst.

      In den Niederlanden entwickelt und designed

      In den Niederlanden entwickelt und designed

      Mit Präzision und Sorgfalt in den Niederlanden hergestellt, spiegelt das Philips-Erbe für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit wider. Registriere dich online für eine kostenlose 2-Jahres-Garantie!

      Polsterdüse zum Reinigen von Sofas, Kissen und Entfernen von Tierhaaren

      Polsterdüse zum Reinigen von Sofas, Kissen und Entfernen von Tierhaaren

      Die 110-mm-Polsterdüse ist für die optimale Reinigung von Polstermöbeln wie Kissen, Sofas und Sesseln konzipiert und entfernt sogar Tierhaare.

      Technische Daten

      • Allgemeine Daten

        Farbe
        Zartblau
        Geräuschpegel (Leistung)
        <77 dB
        Staubaufnahmekapazität
        3 Liter
        Aktionsradius
        12 Meter
        Eingangsleistung (IEC)
        750 W
        Eingangsleistung (max.)
        800 W
        Motorfilter
        Abwaschbarer Filter
        Abluftfilter
        HEPA-Filter
        Rohranschluss
        Konisch
        Tragegriff
        Vorne und Oben
        Rohrtyp
        2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
        Radtyp
        Kunststoff
        Zubehörhalterung
        Ja
        Typ des Staubbeutels
        s-bag
        Staubbeutel im Lieferumfang enthalten
        x2
        Kabellänge
        9 Meter

      • Kompatibilität

        Passendes Zubehör 1
        CP1349
        Passendes Zubehör 2
        CP0537 Einlassfilter
        Passendes Zubehör 3
        CP0538 Abluftfilter
        Zubehörteil 1
        Mehrzweckdüse, 2-in-1-Fugendüse, Möbeldüse

      • Gewicht und Abmessungen

        Produktabmessungen (L x B x H)
        411 x 269 x 241  mm
        Produktgewicht
        3,74  kg

      • Nachhaltigkeit

        Verpackung
        100% recycelte Materialien
        Benutzerhandbuch
        100 % recyceltes Papier

      *99,9% Staubaufnahme auf Hartböden mit Ritzen (IEC62885)
      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

