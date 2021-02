Die Ortung von medizinischen Geräten spart einem Krankenhaus wertvolles Geld und Zeit

Philips als idealer Entwicklungspartner



Dank eines EU-Zuschusses im Rahmen des sogenannten Big Medilytics Projektes, das Big Data Initiativen im Gesundheitswesen unterstützt, konnte Job Gutteling mit der Entwicklung seines Projektes beginnen. "Mir war schnell klar, dass ich das zusammen mit einem Unternehmen machen will, welches das Gesundheitswesen in- und auswendig kennt und die Skalierbarkeit ermöglicht, um ein solches Vorhaben zu realisieren. Philips war daher der ideale Partner für die Zusammenarbeit."



Mobile medizinische Geräte wurden zeitnah mit einem Tracking-Sensor ausgestattet. Die generierten Daten werden seither in personalisierten Dashboards (je nach Benutzergruppe) an jedem Arbeitsplatz angezeigt. Über die Dashboards können verfügbare Geräte nicht nur gesucht, sondern auch sofort reserviert werden. Darüber hinaus kann das System Benachrichtigungen zu Standortveränderungen bereitstellen, um so z.B. Diebstahl zu verhindern.