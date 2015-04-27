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40HFL3010T/12
Unglaubliche Funktionalität für Ihre Patienten
Mit diesem energieeffizienten LED TV genießen Sie die Vorteile eines speziellen Hotel-Fernsehers. Ermöglichen Sie Ihren Gästen, Premium-Inhalte zu kaufen, informieren Sie sie über Hotelinformationsseiten, und verwenden Sie die neueste Remote-Technologie für eine mühelose Installation und Bedienung.Alle Vorteile ansehen
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Professional LED TV
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MyChoice bietet einen einfachen und günstigen Weg, mit dem Sie Ihren Gästen Premium-Fernsehsender anbieten können. Gleichzeitig ermöglicht es eine zusätzliche Einnahmequelle, durch die Sie Ihre anfänglichen Investitionen in die Fernseher ausgleichen können.
Mit SmartInstall ist die Installation und Wartung Ihrer Fernseher mühelos. Mit einem benutzerfreundlichen Web-Tool können Sie Ihre Fernseher jetzt per Fernzugriff konfigurieren und installieren, ohne das jeweilige Zimmer zu betreten! Dies spart Zeit und stellt sicher, dass Ihre Gäste nicht gestört werden. Egal ob Sie die Hotelinformationsseiten aktualisieren oder neue Sender installieren – mit SmartInstall ist alles möglich.
SmartInfo ermöglicht es Ihnen, Ihren Gästen Informationen zum Hotel oder zur Stadt zu bieten. Ihre Gäste haben Zugriff auf diese interaktive Hotel-Website, auch wenn der Fernseher nicht an Ihr Intranet oder Internet angeschlossen ist. Die Informationen können regelmäßig und einfach geändert werden, damit Ihre Gäste jederzeit die aktuellsten Informationen zu Ihrem Hotel erhalten.
Mit Serial Xpress Protocol Easy kann der Fernseher an externe Decoder und Set-Top-Boxen aller wichtigen Anbieter interaktiver Systeme angeschlossen werden.
Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.
Alle notwendigen Funktionen zur professionellen Nutzung überall dort, wo etwas mehr erforderlich ist als im heimischen Wohnzimmer: Vom Sperren der Lautstärke und bestimmter Menüs über eine strengere Materialprüfung, Energiesparfunktionen bis hin zu diebstahlsicheren Fernbedienungen und speziellen Klinik- und Gefängnisfunktionen, die das Gerät für Anwendungen in Nischenmarktsegmenten tauglich machen.
Dieses Lautsprechersystem ist mit einem zusätzlichen Kopfhöreranschluss ausgestattet. Verwenden Sie für Ihren ganz privaten Musikgenuss einfach die Kopfhörer.
Durch die Kompatibilität mit Schwesternrufsystemen werden Philips Fernseher für das Gesundheitswesen zu hoch integrierfähigen Werkzeugen, die nicht nur Unterhaltungsoptionen für den Benutzer/Patienten liefern, sondern bei medizinischen Notfällen auch bequemen Zugriff auf Hilfssysteme ermöglichen.
Dank unserer neuen Uhranzeige auf dem Bildschirm können Gäste ganz leicht die aktuelle Uhrzeit ablesen. Mit einem Tastendruck wird die Uhr auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. Dabei werden bessere Lesbarkeit und geringerer Stromverbrauch miteinander kombiniert.
Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells von Philips. Die Fernseher von Philips werden gemäß unseren EcoDesign-Richtlinien konzipiert und hergestellt. Unser Ziel ist es, durch einen niedrigeren Stromverbrauch, den Verzicht auf gefährliche Substanzen, ein niedrigeres Gewicht unserer Produkte, eine effizientere Verpackung und bessere Wiederverwertbarkeit, die Umwelt so gut wie möglich zu schonen. Die Fernseher von Philips verfügen auch über ein spezielles, schwer entflammbares Gehäuse. Tests, die von unabhängigen Stellen durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass Fernseher von Philips im Gegensatz zu anderen Fernsehern von externen Quellen ausgelöste Brände nicht verstärken.
Durch Aktivieren oder Deaktivieren der Joystick-Steuerungssperre kann der Administrator eine unbefugte Nutzung des Fernsehers über den Joystick verhindern und so entsprechend Kosten sparen.
Fernseher von Philips sind für geringstmöglichen Stromverbrauch konzipiert. Dadurch wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch die Betriebskosten verringert.
Bild/Anzeige
Tuner/Empfang/Übertragung
Eigenschaften
Funktionen für Hotels
Funktionen für Krankenhäuser
Multimedia
Audio
Power
Zubehör
Seitliche Anschlüsse
Rückseitige Anschlüsse
bessere Anschlussmöglichkeiten
Design
Abmessungen
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