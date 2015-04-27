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    • Unglaubliche Funktionalität für Ihre Patienten Unglaubliche Funktionalität für Ihre Patienten Unglaubliche Funktionalität für Ihre Patienten

      Professional LED TV

      40HFL3010T/12

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen
      1 Auszeichnung

      Unglaubliche Funktionalität für Ihre Patienten

      Mit diesem energieeffizienten LED TV genießen Sie die Vorteile eines speziellen Hotel-Fernsehers. Ermöglichen Sie Ihren Gästen, Premium-Inhalte zu kaufen, informieren Sie sie über Hotelinformationsseiten, und verwenden Sie die neueste Remote-Technologie für eine mühelose Installation und Bedienung.

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      Professional LED TV
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      Unglaubliche Funktionalität für Ihre Patienten

      Mit intelligenten Hotelinformationsseiten

      • 102 cm (40") EasySuite
      • LED
      • DVB-T2/T/C
      MyChoice-Kompatibilität für wiederkehrende Einnahmen

      MyChoice-Kompatibilität für wiederkehrende Einnahmen

      MyChoice bietet einen einfachen und günstigen Weg, mit dem Sie Ihren Gästen Premium-Fernsehsender anbieten können. Gleichzeitig ermöglicht es eine zusätzliche Einnahmequelle, durch die Sie Ihre anfänglichen Investitionen in die Fernseher ausgleichen können.

      SmartInstall für eine einfache Installation und Wartung per Fernzugriff

      SmartInstall für eine einfache Installation und Wartung per Fernzugriff

      Mit SmartInstall ist die Installation und Wartung Ihrer Fernseher mühelos. Mit einem benutzerfreundlichen Web-Tool können Sie Ihre Fernseher jetzt per Fernzugriff konfigurieren und installieren, ohne das jeweilige Zimmer zu betreten! Dies spart Zeit und stellt sicher, dass Ihre Gäste nicht gestört werden. Egal ob Sie die Hotelinformationsseiten aktualisieren oder neue Sender installieren – mit SmartInstall ist alles möglich.

      SmartInfo für interaktive, individuell gestaltbare Hotelinformationsseiten

      SmartInfo für interaktive, individuell gestaltbare Hotelinformationsseiten

      SmartInfo ermöglicht es Ihnen, Ihren Gästen Informationen zum Hotel oder zur Stadt zu bieten. Ihre Gäste haben Zugriff auf diese interaktive Hotel-Website, auch wenn der Fernseher nicht an Ihr Intranet oder Internet angeschlossen ist. Die Informationen können regelmäßig und einfach geändert werden, damit Ihre Gäste jederzeit die aktuellsten Informationen zu Ihrem Hotel erhalten.

      Serial Xpress Protocol Easy für interaktive Systeme

      Serial Xpress Protocol Easy für interaktive Systeme

      Mit Serial Xpress Protocol Easy kann der Fernseher an externe Decoder und Set-Top-Boxen aller wichtigen Anbieter interaktiver Systeme angeschlossen werden.

      Full HD LED TV – brillante LED-Bilder mit beeindruckenden Kontrasten

      Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.

      Volle Hotel-, Klinik- und Gefängnismodi

      Alle notwendigen Funktionen zur professionellen Nutzung überall dort, wo etwas mehr erforderlich ist als im heimischen Wohnzimmer: Vom Sperren der Lautstärke und bestimmter Menüs über eine strengere Materialprüfung, Energiesparfunktionen bis hin zu diebstahlsicheren Fernbedienungen und speziellen Klinik- und Gefängnisfunktionen, die das Gerät für Anwendungen in Nischenmarktsegmenten tauglich machen.

      Zusätzlicher Kopfhöreranschluss für privaten Hörgenuss

      Dieses Lautsprechersystem ist mit einem zusätzlichen Kopfhöreranschluss ausgestattet. Verwenden Sie für Ihren ganz privaten Musikgenuss einfach die Kopfhörer.

      Kompatibel mit Schwesternrufsystemen, optimiert für Krankenhäuser

      Durch die Kompatibilität mit Schwesternrufsystemen werden Philips Fernseher für das Gesundheitswesen zu hoch integrierfähigen Werkzeugen, die nicht nur Unterhaltungsoptionen für den Benutzer/Patienten liefern, sondern bei medizinischen Notfällen auch bequemen Zugriff auf Hilfssysteme ermöglichen.

      Uhranzeige auf dem Bildschirm für optimalen Gästeservice

      Dank unserer neuen Uhranzeige auf dem Bildschirm können Gäste ganz leicht die aktuelle Uhrzeit ablesen. Mit einem Tastendruck wird die Uhr auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. Dabei werden bessere Lesbarkeit und geringerer Stromverbrauch miteinander kombiniert.

      Umweltfreundliches Design und schwer entflammbares Gehäuse

      Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells von Philips. Die Fernseher von Philips werden gemäß unseren EcoDesign-Richtlinien konzipiert und hergestellt. Unser Ziel ist es, durch einen niedrigeren Stromverbrauch, den Verzicht auf gefährliche Substanzen, ein niedrigeres Gewicht unserer Produkte, eine effizientere Verpackung und bessere Wiederverwertbarkeit, die Umwelt so gut wie möglich zu schonen. Die Fernseher von Philips verfügen auch über ein spezielles, schwer entflammbares Gehäuse. Tests, die von unabhängigen Stellen durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass Fernseher von Philips im Gegensatz zu anderen Fernsehern von externen Quellen ausgelöste Brände nicht verstärken.

      Verhindern Sie unbefugte Nutzung durch Joystick-Steuerungssperre

      Durch Aktivieren oder Deaktivieren der Joystick-Steuerungssperre kann der Administrator eine unbefugte Nutzung des Fernsehers über den Joystick verhindern und so entsprechend Kosten sparen.

      Niedriger Stromverbrauch

      Fernseher von Philips sind für geringstmöglichen Stromverbrauch konzipiert. Dadurch wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch die Betriebskosten verringert.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Seitenverhältnis
        16:9
        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        40  Zoll
        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        100  cm
        Anzeige
        Full HD, LED
        Auflösung des Displays
        1.920 x 1.080p
        Helligkeit
        280  cd/m²
        Bildoptimierung
        • Pixel Plus HD
        • 200 Hz Perfect Motion Rate
        Blickwinkel
        176 º (H)/176 º (V)

      • Tuner/Empfang/Übertragung

        Digitales Fernsehen
        DVB-T/T2/C
        Videowiedergabe
        • NTSC
        • PAL
        • Secam
        Analoges Fernsehen
        PAL

      • Eigenschaften

        Benutzerfreundlichkeit
        • Bildeinstellung
        • Toneinstellung
        • Bildformat
        Digitale Dienste
        • 8d EPG
        • Now&Next
        • MHEG
        • Videotext
        • HbbTV
        Lokale Steuerung
        Joystick

      • Funktionen für Hotels

        Hotelmodus
        • Sperrung der Joystick-Steuerung
        • Menüsperre
        • Installationsmenüsperre
        • Lautstärkebegrenzung
        Gefängnismodus
        • Hochsicherheitsmodus
        • TXT/MHEG/USB/EPG/Untertitel-Sperre
        Timer
        • Sleep-Timer
        • Weckfunktion
        • Sender zum Wecken
        • Wecktöne
        Einschaltsteuerung
        • Sender
        • Funktion
        • Bildformat
        • Volumen
        Diebstahlsicherung
        • Diebstahlsicherung für die Batterien
        • Kensington-Sicherung
        Leistungsregelung
        • Automatisches Einschalten
        • Grün/Schnelle Inbetriebnahme
        Ihre Marke
        • SmartInfo
        • Willkommenslogo
        • Begrüßungsnachricht
        • Anpassbares Armaturenbrett (HTML)
        Uhr
        • Uhr im Standbymodus
        • Im Dunkeln leuchtende Fernbedienungstaste
        • Bildschirmuhr
        • Optionale externe Uhr
        SmartInfo
        • HTML5-Browser
        • Interaktive Vorlagen
        • Bild-Diashow
        Klonen und Firmware-Aktualisierung
        • Instant Initial Cloning
        • Über USB/RF
        CMND & Control
        • Offline-Sender-Editor
        • Offline-Einstellungs-Editor
        • Fernsteuerung über RF
        • CMND & Create
        Steuerung
        • Sperren von automatischen Senderaktualisierungen
        • Serial Xpress Protocol
        Interaktive DRM
        VSecure
        Einnahmequellen
        MyChoice
        Fernbedienung
        • Für Kabelbinder
        • Akkustatusanzeige
        • Akkuabdeckungssperre für Fernbedienung
        Programme
        Kombinierte Liste

      • Funktionen für Krankenhäuser

        Steuerung
        • Multi-Remote Control
        • Kompatibel mit Fernbedienung für medizinische Einrichtungen
        • Kompatibel mit Schwesternrufsystemen
        Komfort
        • Kopfhörerausgang
        • Unabhängige Stummschaltung der Hauptlautsprecher
        Sicherheit
        • Doppelte Isolierung (Klasse II)
        • Schwer entflammbar

      • Multimedia

        Unterstützte Video-Wiedergabe
        • Formate: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Dateien: AVI, MKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • QuickTime
        • TS
        • WMV
        Unterstützte Musikformate
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 bis v9.2)
        Unterstützte Untertitelformate
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Unterstützte Bildformate
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Unterstützte Videoauflösung bei USB
        Bis zu 1.920 x 1.080 bei 60 Hz
        Multimedia-Anschlüsse
        USB

      • Audio

        Soundausgabeleistung
        20 (2 x 10)  W
        Lautsprecheranschluss für Badezimmer
        1,5 W Mono 8 Ohm
        Lautsprecher
        • 2.0
        • Nach unten gerichtet
        Audiofunktionen
        • AVL
        • Incredible Surround
        • Dynamischer Bass
        • Dolby MS10

      • Power

        Netzstrom
        220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
        Umgebungstemperatur
        0 °C bis 40 °C
        Standby-Stromverbrauch
        < 0,3 W
        Energieeffizienzklasse
        A++
        Stromversorgung mit EU-Energie-Label
        30  W
        Energiesparfunktionen
        Eco-Modus
        Jährlicher Energieverbrauch
        44  kWh

      • Zubehör

        Inklusive
        • Fernbedienung 22AV1409A/12
        • Tischfuß
        • 2 x AAA-Batterien
        • Garantiekarte
        • Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen
        • Netzkabel
        Optional
        • Externe Uhr 22AV1120C/00
        • Fernbedienung für medizinische Einrichtungen 22AV1109H/12
        • Konfiguration RC 22AV9573A

      • Seitliche Anschlüsse

        CI-Steckplatz
        CI+ 1.3
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Kopfhörerausgang
        Mini-Buchse
        USB1
        USB 2.0

      • Rückseitige Anschlüsse

        Scart
        • RGB
        • FBAS
        • SVHS
        Lautsprecheranschluss für Badezimmer
        Mini-Buchse
        Komponente
        YPbPr + L/R-Cinch
        AV-Eingang
        CVBS freigegeben mit YPbPr
        DVI Audio-Eingang
        Mini-Buchse
        Externe Steuerung
        RJ-48
        Antenne
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Digitaler Audio-Ausgang
        Optisch
        VGA-Eingang
        D-Sub, 15-polig

      • bessere Anschlussmöglichkeiten

        RJ48
        • IR-Eingang/-Ausgang
        • Serial Xpress Benutzeroberfläche
        EasyLink (HDMI CEC)
        • System-Start
        • System-Standby
        • Weiterleitung von Fernbedienungssignalen
        • System-Audiosteuerung
        HDMI
        • ARC (alle Ports)
        • DVI (alle Ports)
        Scart
        Scart-Einschalttaste

      • Design

        Farbe
        Schwarz

      • Abmessungen

        Gerätebreite
        904  mm
        Gerätehöhe
        512  mm
        Gerätetiefe
        64/77  mm
        Produktgewicht
        7,6  kg
        Gerätebreite (inkl. Fuß)
        904  mm
        Gerätehöhe (inkl. Fuß)
        577  mm
        Gerätetiefe (inkl. Fuß)
        222  mm
        Produktgewicht (inkl. Standfuß)
        9.5  kg
        Kompatible Wandhalterung
        • M4
        • 200 x 200 mm

      Was ist in der Verpackung?

      Weitere enthaltene Artikel

      • Batterien für Fernbedienung
      • Fernbedienung
      • Garantiekarte
      • Netzkabel
      • Standfuß
      Badge-D2C

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      • Die Verfügbarkeit der Funktionen ist von der durch den Systemintegrator gewählten Implementierung abhängig.
      • Durchschnittlicher Stromverbrauch bei Betrieb entsprechend IEC62087 Ed. 2. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
      • Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.

      Garantieverlängerung

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