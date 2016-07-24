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      Hotel-Fernseher

      40HFL3011T/12

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Beeindrucken Sie Ihre Gäste

      Setzen Sie Ihren Gästen über die Bildqualität in Full HD und die interaktiven, individuell gestaltbaren Hotelinformationsseiten ein Zeichen.

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      Hotel-Fernseher
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      Hotel-Fernseher

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      Beeindrucken Sie Ihre Gäste

      mit einem intelligenteren Hotel-Fernsehgerät

      • 102 cm (40") EasySuite
      • Full HD
      • DVB-T2/T/C HEVC
      CMND & Control: Einfache Wartung Ihrer Fernseher

      CMND & Control: Einfache Wartung Ihrer Fernseher

      Mit CMND & Control können Sie die Konfiguration und Installation Ihrer Fernseher von einem zentralen Ort aus steuern, ohne irgendwelche Zimmer betreten zu müssen. Aktualisieren und verwalten Sie all Ihre Bildschirme mit minimalem Aufwand, ohne Ihre Gäste zu stören.

      CMND & Create: Anzeigen der gewünschten Informationen zum gewünschten Zeitpunkt

      CMND & Create: Anzeigen der gewünschten Informationen zum gewünschten Zeitpunkt

      Mit CMND & Create können Sie genau die von Ihnen gewünschten Informationen abrufen, wann Sie möchten. Das Content-Management-Modul von CMND ermöglicht eine einfache Erstellung und Verbreitung von interaktiven, individuell gestaltbaren Hotel-Webseiten. Über speziell zugeschnittene Fernseher erhalten Ihre Gäste die aktuellsten Informationen über die neuesten Entwicklungen in Ihrem Hotel, alles in Echtzeit.

      MyChoice-Kompatibilität für wiederkehrende Einnahmen

      MyChoice-Kompatibilität für wiederkehrende Einnahmen

      MyChoice bietet einen einfachen und günstigen Weg, mit dem Sie Ihren Gästen Premium-Fernsehsender anbieten können. Gleichzeitig ermöglicht es eine zusätzliche Einnahmequelle, durch die Sie Ihre anfänglichen Investitionen in die Fernseher ausgleichen können.

      Begrüßen Sie Ihre Gäste mit einer personalisierbaren Willkommensseite

      Begrüßen Sie Ihre Gäste mit einer personalisierbaren Willkommensseite

      Eine Willkommensseite wird jedes Mal angezeigt, wenn der Fernseher eingeschaltet wird. Die Willkommensseite kann bei der Installation mit einem Begrüßungsbild im PNG-Format einfach angepasst und individuell gestaltet werden.

      Volle Hotel-, Klinik- und Gefängnismodi

      Alle notwendigen Funktionen zur professionellen Nutzung überall dort, wo etwas mehr erforderlich ist als im heimischen Wohnzimmer: Vom Sperren der Lautstärke und bestimmter Menüs über eine strengere Materialprüfung, Energiesparfunktionen bis hin zu diebstahlsicheren Fernbedienungen und speziellen Klinik- und Gefängnisfunktionen, die das Gerät für Anwendungen in Nischenmarktsegmenten tauglich machen.

      Kompatibel mit Schwesternrufsystemen, optimiert für Krankenhäuser

      Durch die Kompatibilität mit Schwesternrufsystemen werden Philips Fernseher für das Gesundheitswesen zu hoch integrierfähigen Werkzeugen, die nicht nur Unterhaltungsoptionen für den Benutzer/Patienten liefern, sondern bei medizinischen Notfällen auch bequemen Zugriff auf Hilfssysteme ermöglichen.

      Uhranzeige auf dem Bildschirm für optimalen Gästeservice

      Dank unserer neuen Uhranzeige auf dem Bildschirm können Gäste ganz leicht die aktuelle Uhrzeit ablesen. Mit einem Tastendruck wird die Uhr auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. Dabei werden bessere Lesbarkeit und geringerer Stromverbrauch miteinander kombiniert.

      Planen Sie was und wann Sie möchten

      Schauen Sie was Sie wollen und wann Sie es wollen, dank der integrierten Planungsfunktion. Programmieren Sie bis zu 7 unterschiedliche Zeitpläne, damit Sie jeden beliebigen Content anzeigen können. Ob Sie die Programme jeden Tag wiederholen oder spezifische Einstellungen für bestimmte Tage wie etwa das Wochenende treffen, liegt ganz bei Ihnen.

      SmartInfo für interaktive, individuell gestaltbare Hotelinformationsseiten

      SmartInfo ermöglicht es Ihnen, Ihren Gästen über SmartUI Informationen zum Hotel oder zur Stadt zu bieten. Ihre Gäste haben Zugriff auf diese interaktive Hotel-Website, auch wenn der Fernseher nicht an Ihr Intranet oder Internet angeschlossen ist. Die Informationen können regelmäßig und einfach geändert werden, damit Ihre Gäste jederzeit die aktuellsten Informationen zu Ihrem Hotel erhalten.

      Serial Xpress Protokoll für interaktive Systeme

      Über das Serial Xpress Protocol (SXP) kann der Fernseher an externe Decoder und Set-Top-Boxen aller gängigen Anbieter interaktiver Systeme angeschlossen werden.

      Sperre für Installationsmenü

      Verhindert unbefugten Zugriff auf Installations- und Konfigurationseinstellungen und sichert damit einen maximalen Gästekomfort und vermeidet unnötige Kosten für die Neuinstallation.

      Zusätzlicher Kopfhöreranschluss für privaten Hörgenuss

      Dieses Lautsprechersystem ist mit einem zusätzlichen Kopfhöreranschluss ausgestattet. Verwenden Sie für Ihren ganz privaten Musikgenuss einfach die Kopfhörer.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Seitenverhältnis
        16:9
        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        40  Zoll
        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        102  cm
        Anzeige
        Full HD, LED
        Auflösung des Displays
        1.920 x 1.080p
        Helligkeit
        280  cd/m²
        Bildoptimierung
        • Pixel Plus HD
        • 200 Hz Perfect Motion Rate
        Blickwinkel
        176 º (H)/176 º (V)

      • Tuner/Empfang/Übertragung

        Digitales Fernsehen
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD (bis zu 1.080 p60)
        Videowiedergabe
        • NTSC
        • PAL
        • Secam
        Analoges Fernsehen
        PAL

      • Eigenschaften

        Benutzerfreundlichkeit
        • Bildeinstellung
        • Toneinstellung
        • Bildformat
        • Unabhängige Lautstärkeregelung
        Digitale Dienste
        • 8d EPG
        • Now&Next
        • MHEG
        • Videotext
        Lokale Steuerung
        Joystick

      • Funktionen für Hotels

        Hotelmodus
        • Sperrung der Joystick-Steuerung
        • Menüsperre
        • Installationsmenüsperre
        • Lautstärkebegrenzung
        Gefängnismodus
        • Hochsicherheitsmodus
        • TXT/MHEG/USB/EPG/Untertitel-Sperre
        Timer
        • Planungsfunktion (7X)
        • Sleep-Timer
        • Weckfunktion
        • Sender zum Wecken
        • Wecktöne
        Einschaltsteuerung
        • Sender
        • Funktion
        • Bildeinstellung
        • Bildformat
        • Toneinstellung
        • Volumen
        • Menüsprache
        Diebstahlsicherung
        • Diebstahlsicherung für die Batterien
        • Kensington-Sicherung
        Leistungsregelung
        Grün/Schnelle Inbetriebnahme
        Ihre Marke
        • SmartInfo
        • Willkommenslogo
        Uhr
        • Uhr im Standbymodus
        • Im Dunkeln leuchtende Fernbedienungstaste
        • Bildschirmuhr
        • Optionale externe Uhr
        SmartInfo
        • HTML5-Browser
        • Interaktive Vorlagen
        • Bild-Diashow
        Klonen und Firmware-Aktualisierung
        • Instant Initial Cloning
        • Über USB/RF
        CMND & Control
        • Offline-Sender-Editor
        • Offline-Einstellungs-Editor
        • Fernsteuerung über RF
        • CMND & Create
        Steuerung
        • Sperren von automatischen Senderaktualisierungen
        • Serial Xpress Protocol
        • JSON-API für TV-Bedienung-JAPIT
        Interaktive DRM
        VSecure
        Einnahmequellen
        MyChoice
        Fernbedienung
        • Für Kabelbinder
        • Akkustatusanzeige
        • Akkuabdeckungssperre für Fernbedienung
        Programme
        • Kombinierte Liste
        • Themenlisten
        • Offline-Sender-Editor

      • Funktionen für Krankenhäuser

        Steuerung
        • Multi-Remote Control
        • Kompatibel mit Fernbedienung für medizinische Einrichtungen
        • Kompatibel mit Schwesternrufsystemen
        Komfort
        • Kopfhörerausgang
        • Unabhängige Stummschaltung der Hauptlautsprecher
        Sicherheit
        • Doppelte Isolierung (Klasse II)
        • Schwer entflammbar

      • Multimedia

        Unterstützte Video-Wiedergabe
        • Formate: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Dateien: AVI, MKV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • WMV
        • HEVC
        Unterstützte Musikformate
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 bis v9.2)
        Unterstützte Untertitelformate
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Unterstützte Bildformate
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Unterstützte Videoauflösung bei USB
        Bis zu 1.920 x 1.080 bei 60 Hz
        Multimedia-Anschlüsse
        USB

      • Audio

        Soundausgabeleistung
        16 (2 x 8)  W
        Lautsprecheranschluss für Badezimmer
        1,5 W Mono 8 Ohm
        Lautsprecher
        • 2.0
        • Nach unten gerichtet
        Audiofunktionen
        • AVL
        • Incredible Surround
        • Dolby MS10

      • Leistung

        Netzstrom
        220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
        Umgebungstemperatur
        0 °C bis 40 °C
        Standby-Stromverbrauch
        < 0,3 W
        Energieeffizienzklasse
        A+
        Stromversorgung mit EU-Energie-Label
        46  W
        Energiesparfunktionen
        • Eco-Modus
        • Sleep-Timer
        Jährlicher Energieverbrauch
        68  kWh

      • Zubehör

        Inklusive
        • Tischfuß
        • 2 x AAA-Batterien
        • Garantiekarte
        • Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen
        • Netzkabel
        • Fernbedienung 22AV1503A/12
        Optional
        • Externe Uhr 22AV1120C/00
        • Fernbedienung für medizinische Einrichtungen 22AV1109H/12
        • Konfiguration RC 22AV9573A/12

      • Seitliche Anschlüsse

        USB 2
        USB 3.0
        CI-Steckplatz
        CI+ 1.3
        HDMI 3
        HDMI 2.0 mit HDCP 2.2
        Kopfhörerausgang
        Mini-Buchse

      • Rückseitige Anschlüsse

        Lautsprecheranschluss für Badezimmer
        Mini-Buchse
        Komponente
        YPbPr + L/R-Cinch
        AV-Eingang
        CVBS freigegeben mit YPbPr
        DVI Audio-Eingang
        Mini-Buchse
        Externe Steuerung
        RJ-48
        Antenne
        IEC-75
        HDMI1
        • HDMI 2.0 mit HDCP 2.2
        • ARC
        Digitaler Audio-Ausgang
        Optisch
        HDMI2
        HDMI 2.0 mit HDCP 2.2
        USB1
        USB 2.0

      • bessere Anschlussmöglichkeiten

        RJ48
        • IR-Eingang/-Ausgang
        • Serial Xpress Benutzeroberfläche
        EasyLink (HDMI CEC)
        • System-Start
        • System-Standby
        • Weiterleitung von Fernbedienungssignalen
        • System-Audiosteuerung
        HDMI
        DVI (alle Ports)

      • Design

        Farbe
        Schwarz

      • Abmessungen

        Gerätebreite
        918  mm
        Gerätehöhe
        532  mm
        Gerätetiefe
        64/77  mm
        Produktgewicht
        7,6  kg
        Gerätebreite (inkl. Fuß)
        918  mm
        Gerätehöhe (inkl. Fuß)
        597  mm
        Gerätetiefe (inkl. Fuß)
        222  mm
        Produktgewicht (inkl. Standfuß)
        9.5  kg
        Kompatible Wandhalterung
        • M4
        • 200 x 200 mm

      Was ist in der Verpackung?

      Weitere enthaltene Artikel

      • Batterien für Fernbedienung
      • Fernbedienung
      • Garantiekarte
      • Netzkabel
      • Standfuß
      Badge-D2C

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      • Die Verfügbarkeit der Funktionen ist von der durch den Systemintegrator gewählten Implementierung abhängig.
      • Durchschnittlicher Stromverbrauch bei Betrieb entsprechend IEC62087 Ed. 2. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
      • Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.

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