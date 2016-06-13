USB-Klonen von Einstellungen für schnelles Installieren

Bietet die Möglichkeit, alle Programm- und Sendereinstellungen eines Fernsehers einfach und in weniger als einer Minute auf andere Fernseher zu übertragen. Mit dieser Funktion kann eine Übereinstimmung der Einstellungen verschiedener Fernseher garantiert werden, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation verkürzt wird.