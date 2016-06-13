Zeigen Sie Ihren Gästen mit diesem preiswerten Professional TV, wie sehr sie Ihnen am Herzen liegen. Genießen Sie die spezielle Hotelausstattung wie eine Willkommensseite mit Begrüßungsbild, Installation über USB sowie das Sperren des Menüs und der Bedienelemente.
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Professional TV
Gesamtzeit
recurring payment
Erfreuen Sie Ihre Gäste
mit elegantem Design
164 cm (65") Studio
4K Ultra HD
DVB-T2/T/C HEVC
Begrüßen Sie Ihre Gäste mit einer personalisierbaren Willkommensseite
Eine Willkommensseite wird jedes Mal angezeigt, wenn der Fernseher eingeschaltet wird. Die Willkommensseite kann bei der Installation mit einem Begrüßungsbild im PNG-Format einfach angepasst und individuell gestaltet werden.
USB-Klonen von Einstellungen für schnelles Installieren
Bietet die Möglichkeit, alle Programm- und Sendereinstellungen eines Fernsehers einfach und in weniger als einer Minute auf andere Fernseher zu übertragen. Mit dieser Funktion kann eine Übereinstimmung der Einstellungen verschiedener Fernseher garantiert werden, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation verkürzt wird.
USB zur Multimedia-Wiedergabe
Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.
4K Ultra HD: noch nie dagewesene Auflösung
Dank der viermal höheren Auflösung im Vergleich zu einem herkömmlichen Full HD-Fernseher sehen Sie fern wie nie zuvor. 3.840 x 2.160 Pixel sorgen für ein hochauflösendes, lebensechtes Bild – ein Fenster in eine neue Welt.
Eine kombinierte Senderliste für analoge und digitale Sender
Eine kombinierte Senderliste für digitale und analoge Sender. Dadurch hat der Gast die Möglichkeit, nahtlos zwischen analogen und digitalen Sendern zu wechseln.
Erweiterte Lautstärkeregelung, um Störung der Gäste zu vermeiden
Mit der erweiterten Lautstärkeregelung können Sie die Lautstärke des Fernsehers beim Einschalten einstellen und den Lautstärkebereich festlegen, in dem der Fernseher betrieben werden darf, um hohe Lautstärken und somit eine Störung der Zimmernachbarn zu vermeiden.
Verhindern Sie unbefugte Nutzung durch die lokale Steuerungssperre
Durch Aktivieren oder Deaktivieren der lokalen Steuerungssperre kann der Administrator eine unbefugte Nutzung des Fernsehers über die Steuerungstasten verhindern und so entsprechend Kosten sparen.
Sperre für Installationsmenü
Verhindert unbefugten Zugriff auf Installations- und Konfigurationseinstellungen und sichert damit einen maximalen Gästekomfort und vermeidet unnötige Kosten für die Neuinstallation.
Niedriger Stromverbrauch
Fernseher von Philips sind für geringstmöglichen Stromverbrauch konzipiert. Dadurch wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch die Betriebskosten verringert.
Technische Daten
Bild/Anzeige
Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
65
Zoll
Bildschirmgröße diagonal (cm)
164
cm
Anzeige
4K Ultra HD LED
Auflösung des Displays
3.840 x 2.160p
Helligkeit
350
cd/m²
Kontrastverhältnis (Standard)
4.000
Blickwinkel
178 º (H)/178 º (V)
Unterstützte Display-Auflösung
HDMI
Bis zu 3.840 x 2.160p bei 60 Hz
Tuner
T2 HEVC: bis zu 3.840 x 2.160 bei 60 Hz
Sonstiges: bis zu 1.920 x 1.080p bei 60 Hz
USB
HEVC: bis zu 3.840 x 2.160 bei 60 Hz
Sonstiges: bis zu 1.920 x 1.080p bei 60 Hz
Tuner/Empfang/Übertragung
Digitales Fernsehen
DVB-T/T2/C
HEVC UHD (bis zu 2.160p60)
Analoges Fernsehen
PAL
Secam
Eigenschaften
Benutzerfreundlichkeit
Bildeinstellung
Toneinstellung
Digitale Dienste
Untertitel
Videotext
MHEG
Now&Next
8d EPG
Lokale Steuerung
Tastatur (6 Tasten)
Funktionen für Hotels
Hotelmodus
Lokale Steuerungssperre
Menüsperre
Installationsmenüsperre
Lautstärkebegrenzung (inkl. HP)
Gefängnismodus
Hochsicherheitsmodus
TXT/MHEG/USB/EPG/Untertitel-Sperre
Timer
Sleep-Timer
Weckfunktion
Einschaltsteuerung
Sender/Quelle:
Bildeinstellung
Lautstärke (inkl. HP)
Diebstahlsicherung
Kensington-Sicherung
Leistungsregelung
Grün/Schnelle Inbetriebnahme
Ihre Marke
Willkommenslogo
Klonen und Firmware-Aktualisierung
über USB
Instant Initial Cloning
Steuerung
Sperren von automatischen Senderaktualisierungen
Fernbedienung
Für Kabelbinder
Akkuabdeckungssperre für Fernbedienung
Programme
Kombinierte Liste
Offline-Sender-Editor
Funktionen für Krankenhäuser
Steuerung
Multi-Remote Control
Komfort
Kopfhörerausgang
Multimedia
Unterstützte Video-Wiedergabe
Dateien: AVI, MKV
Formate: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
HEVC
TS
Unterstützte Musikformate
MP3
AAC
WAV
WMA (v2 bis v9.2)
Unterstützte Untertitelformate
SRT
SSA SUB
ASS
SMI
TXT
Unterstützte Bildformate
BMP
JPG
PNG
Unterstützte Videoauflösung bei USB
bis zu 1.920 x 1.080 p bei 30 Hz
Multimedia-Anschlüsse
USB
Audio
Soundausgabeleistung
16 (2 x 8)
W
Lautsprecher
2.0
Nach unten gerichtet
Audiofunktionen
Equalizer
Balance
AVL
Incredible Surround
Dynamischer Bass
Dolby MS10
Leistung
Netzstrom
220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
Umgebungstemperatur
5 °C bis 45 °C
Standby-Stromverbrauch
< 0,3 W
Energieeffizienzklasse
A+
Stromversorgung mit EU-Energie-Label
118
W
Energiesparfunktionen
Eco-Modus
Jährlicher Energieverbrauch
172
kWh
Zubehör
Inklusive
Fernbedienung 22AV1407A/12
2 x AAA-Batterien
Edge-Standfuß
Garantiekarte
Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen