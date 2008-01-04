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    • Innovatives Display für Indoor-Anwendungen Innovatives Display für Indoor-Anwendungen Innovatives Display für Indoor-Anwendungen

      LCD-Monitor

      BDL4231CS/00

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Innovatives Display für Indoor-Anwendungen

      Der 107 cm (42") LCD-Monitor umfasst selbst für anspruchsvolle Anwendungen eine Vielzahl an Funktionen und lässt sich über ein Netzwerk steuern. Als Netzwerkmonitor in professionellen Umgebungen oder als Display in öffentlichen Bereichen bietet diese Lösung ein optimales Preis-/Leistungs-Verhältnis.

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      Innovatives Display für Indoor-Anwendungen

      mit SmartCard-Steckplatz

      • 107 cm (42")
      • Multimedia
      • HD Ready
      HDMI-Eingang für volldigitale High Definition mit nur einem Kabel

      HDMI-Eingang für volldigitale High Definition mit nur einem Kabel

      HDMI bietet eine dekomprimierte RGB-Verbindung von der Quelle zum Bildschirm. Durch das Wegfallen der Umwandlung in analoge Signale ermöglicht es eine makellose Übertragung. Das rauschfreie Signal verringert das Flimmern und macht das Bild klarer. HDMI garantiert durch intelligente Kommunikation mit dem Quellgerät die höchste Ausgabeauflösung. Der HDMI-Eingang ist vollständig rückwärtskompatibel, umfasst jedoch Digital Audio. HDMI verwendet den HDCP-Kopierschutz.

      SmartPower zur Energieeinsparung

      SmartPower zur Energieeinsparung

      Die Stärke der Hintergrundbeleuchtung kann geregelt und vom System vorab eingestellt werden. Der Energieverbrauch wird um bis zu 50 % verringert und die Energiekosten erheblich reduziert.

      WXGA, Breitbildformat 1.366 x 768 Auflösung für schärfere Darstellung

      LCD-Displays mit XGA-Auflösung können im Breitformat 1.366 x 768 Pixel anzeigen. Zusätzlich können durch WXGA Bilder auf dem Monitor im Vollbildmodus ohne Zeilensprung dargestellt werden. Das garantiert eine bessere Anzeigeleistung und feine farbliche Nuancen.

      Legen Sie verschiedene Starteinstellungen für SmartControl fest.

      Sie möchten in einer Netzwerkumgebung die Starteinstellungen aller Displays kontrollieren, wenn diese nach einem Stromausfall wieder ans Stromnetz angeschlossen sind. Über die RS232 Kommandos sind vier unterschiedliche Starteinstellung für SmartControl möglich: Powerstatus, Eingabequelle, Lautstärke und Bildformat. Sie können für alle 4 Einstellungen die Erinnerungsfunktion des Displays nutzen, sodass der letzte Status eingestellt bleibt, oder eine feste Einstellung auswählen, wenn das Display wieder an den Strom angeschlossen wird.

      Verdeckte & arretierbare Bedienelemente

      Verdeckte Bedienelemente am Display verhindern einen sofortigen Zugriff auf Einstellungen. Der Fernbedienungssensor kann über RS232 deaktiviert werden, um ungewollte Einstellungsänderungen in öffentlichen Bereichen zu vermeiden.

      Integrierter SmartCard Xpress-Steckplatz für Erweiterungsmöglichkeiten

      SmartCard Xpress ist ein Erweiterungssteckplatz der Displays zusätzliche Funktionalitäten verleiht. Karten von Philips und/oder Drittanbietern sind dazu entwickelt, die Anschlussmöglichkeiten mit dem Display zu unterstützen, wodurch der Bedarf an externen Geräten entfällt.

      Fernsteuerung und -konfiguration über RS232

      Mit der Fernsteuerung kann der Benutzer die Displays per Fernzugriff über das RS232-Protokoll steuern und einstellen. Über CEC-Befehle erhalten Sie jederzeit die volle Kontrolle über alle Displays in Ihrem Signage-Netzwerk.

      Wireless SmartLoader für schnelle Programmierung

      Bietet die Möglichkeit, alle Menüeinstellungen eines Displays auf andere Displays zu übertragen. Mit dieser Funktion kann eine Übereinstimmung der Einstellungen verschiedener Sets garantiert werden, wodurch Installationszeiten verkürzt werden. Vollständig kabelloser Betrieb.

      Kompatibel mit RoHS-Normen zum Schutz der Umwelt

      Displays von Philips werden in Übereinstimmung mit der strengen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) zum Schutz der Umwelt entwickelt und hergestellt.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        107  cm
        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        42  Zoll
        Seitenverhältnis
        16:9
        LCD-Displaytyp
        • 1.366 x 768 Pixel
        • Anti-Reflexionsbeschichtung
        Optimale Auflösung
        1.360 x 768 bei 60 Hz
        Helligkeit
        500  cd/m²
        Display-Farben
        16,7 Millionen Farben
        Dynamischer Bildschirmkontrast
        3.000:1
        Reaktionszeit (Standard)
        5  ms
        Betrachtungswinkel (horizontal)
        178  Grad
        Betrachtungswinkel (vertikal)
        178  Grad
        Bildoptimierung
        • 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown
        • 3D-Kammfilter
        • 3D MA Deinterlacing
        • Progressive Scan
        • Dynamische Kontrastoptimierung
        Vertikale Abtastfrequenz
        56 bis 75 Hz
        Bildschirmtyp
        LCD WXGA Active Matrix TFT

      • Anschlüsse

        PC
        • 1 x 3,5-mm-PC-Audioeingang
        • RS232 D-Sub9
        • VGA-in D-Sub 15HD
        AV-Eingang
        • 2 x HDMI
        • 2 x 
        • 2 x Audio (L/R) für YPbPr
        • 1 x Composite (FBAS)
        • 1 x Audio (L/R)
        • 1 x S-Video
        Weitere Anschlüsse
        SP-DIF-Ausgang (koaxial)
        bessere Anschlussmöglichkeiten
        • SmartCard-Erweiterungssteckplatz
        • Anschluss für externen Lautsprecher

      • Komfort

        Bild im Bild
        CVBS PIP auf VGA Hauptgerät
        Behördliche Zulassung
        • CE-Zeichen
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS
        • GOST
        • SEMKO
        Über das Netzwerk steuerbar
        RS232
        VESA-Halterung
        400 x 200 mm
        Bildschirmformat-Anpassung
        • 4:3
        • Breitbild
        • Untertitel-Zoom
        • Superwide
        • Zoom 14:9
        • Zoom 16:9

      • Ton

        Integrierte Lautsprecher
        2
        Ausgangsleistung (RMS)
        2 x 10 W
        Verbesserung der Soundqualität
        Smart Sound
        Sound System
        • Stereo
        • Mono

      • Leistung

        Netzstrom
        90 bis 264 VAC, 50/60 Hz
        Verbrauch (eingeschaltet)
        186 W (norm.)
        Standby-Stromverbrauch
        < 3,5W

      • Unterstützte Display-Auflösung

        Computerformate
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1.024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1.280 x 768, 60 Hz
        • 1.360 x 768, 60 Hz
        Videoformate
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p bei 50/60 Hz
        • 1.080i, 60 Hz

      • Abmessungen

        Verpackungstiefe
        34.1  mm
        Verpackungshöhe
        74.8  mm
        Verpackungsbreite
        117  mm
        Gerätehöhe (inkl. Fuß)
        663  mm
        Gerätehöhe (inkl. Fuß) (Zoll)
        26.1  Zoll
        Gerätebreite
        1.022  mm
        Produktgewicht
        21,0  kg
        Gerätetiefe (inkl. Fuß)
        250  mm
        Gerätehöhe
        615  mm
        Gerätetiefe
        129  mm
        Gerätetiefe (inkl. Fuß) (Zoll)
        9.8  Zoll
        Gerätebreite (Zoll)
        40,2  Zoll
        Gerätehöhe (Zoll)
        24.2  Zoll
        Gerätetiefe (Zoll)
        5,1  Zoll
        Verpackungstiefe (Zoll)
        13.4  Zoll
        Verpackungshöhe (Zoll)
        29.4  Zoll
        Verpackungsbreite (Zoll)
        46.1  Zoll
        Gerätegewicht (lb)
        46,30  lb
        Gewicht (inkl. Verpackung)
        21,8  kg
        Gewicht inkl. Verpackung (lb)
        48,06
        MTBF
        100 KB (exkl. CCFL 50 KB) Stunden

      • Technische Daten

        Temperaturbereich (in Betrieb)
        0 bis 40  °C
        Relativer Luftfeuchtigkeitsbereich
        5 % bis 90 %

      • Tuner/Empfang/Übertragung

        Videowiedergabe
        • NTSC
        • PAL
        • Secam

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • Standfuß
        • Netzkabel
        • VGA-Kabel
        • Fernbedienung
        • Batterien für Fernbedienung
        • Kurzanleitung
        • HDMI-DVI-Adapterkabel
        • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
        Optionales Zubehör
        SmartLoader 22AV1135

      • Sonstiges

        Rahmen
        Silberfarben
        Gewährleistung
        Europa/Nord Amerika: 3 Jahre, APMEA: 1 Jahr

      Was ist in der Verpackung?

      Weitere enthaltene Artikel

      • Standfuß
      • Netzkabel
      • VGA-Kabel
      • Fernbedienung
      • Batterien für Fernbedienung
      • Kurzanleitung
      • HDMI-DVI-Adapterkabel
      • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
      • Optionales Zubehör: SmartLoader 22AV1135
      Badge-D2C

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