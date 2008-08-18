Full HD-LCD-Display 1.920 x 1.080 Pixel

Dieses Display verfügt über eine so genannte. "Full HD"-Auflösung. Diese moderne LCD-Bildschirmtechnologie bietet die höchste High-Definition-Breitbild-Auflösung von 1.080 Zeilen (progressive) mit jeweils 1.920 Pixel. Dies ermöglicht optimale Bildqualität für HD-Eingangssignale mit bis zu 1.080 Zeilen. Sie erhalten brillante, flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit optimaler Helligkeit und hervorragenden Farben. Dank des lebendigen und scharfen Bilds kommen Sie in den Genuss eines optimierten Fernseherlebnisses.