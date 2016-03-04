MultiView 4K für 4 Systeme auf einem Bildschirm

Die Philips MultiView-Funktion auf diesem großen 4K UHD-Bildschirm ermöglicht Ihnen, bis zu vier Systeme in Full HD auf einem Bildschirm anzuzeigen. Sie können Picture-by-Picture (PbP) für die Überwachung von vier Systemen auf einem Bildschirm für Kontrollräume oder die Sicherheitsüberwachung verwenden. Außerdem können Sie mehrere Geräte, wie z. B. zwei Notebooks, für die gleichzeitige Anzeige nebeneinander nutzen, um die Zusammenarbeit noch produktiver zu machen. Eine andere Möglichkeit wäre der Picture-in-Picture (PiP)-Modus, in dem Sie aktuelle Fußball-News von Ihrer Set-Top-Box ansehen und gleichzeitig an Ihrem PC arbeiten können.