So stellen Sie Ihr eigenes Workout im Freien zusammen 

Side Shuffle. Stellen Sie sich hin, wobei Ihre Sie Ihre Füße hüftbreit auseinander positionieren. Die Ellbogen sind gebeugt, die zur Faust geballten Hände befinden sich in der Nähe Ihrer Rippen. Machen Sie drei große Schritte nach rechts, indem Sie den linken Fuß an den rechten herangleiten lassen. Gehen Sie in die Knie und springen Sie nach oben, wobei Sie sich in die entgegengesetzte Richtung drehen. Wiederholen Sie den Side Shuffle nach links. Setzen Sie die Übung eine Minute lang abwechselnd fort.