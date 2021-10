Fühlen Sie sich nach einem Spaziergang im Park oder Wald wie neu belebt? Verbringen Sie gerne viel Zeit in der Natur, besonders, wenn Sie sich gestresst fühlen? Damit sind Sie nicht allein! Laut einer Studie gaben 95 % der Befragten an, dass sich ihre Stimmung verbessert hat, nachdem sie Zeit in der Natur verbracht haben 1. Obwohl keine randomisierten, kontrollierten Studien über die Wirkung der Natur auf das psychische Wohlbefinden durchgeführt wurden, sind die Beweise aus anderen Studien, die dies belegen, recht überzeugend. Selbst dann, wenn es Wissenschaftlern schwer fällt, einen deutlichen Zusammenhang herzustellen, müssen Sie nur ein paar Stunden in der Natur verbringen, um die Vorteile für sich selbst zu entdecken. Lassen Sie uns die positiven Auswirkungen eines Aufenthalts in der Natur näher beleuchten und einige Tipps zusammenstellen, wie Sie die Natur in Ihren Alltag integrieren können!