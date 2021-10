3 Workouts für den Park: Von HIIT im Freien bis hin zu Parkbank-Workouts 

Trainieren Sie manchmal im Park? Super, denn Sie können die Parkbänke als Ihr persönliches Fitnessstudio nutzen. Mehr brauchen Sie für dieses Training nicht. Und wenn sie besetzt sind, könnten Sie auch an einem Picknicktisch trainieren. Absolvieren Sie eine Einheit, bestehend aus 15 Wiederholungen für jede Bewegung. Nachdem Sie fertig sind, ruhen Sie sich 1 Minute lang aus. Nehmen Sie sich mindestens 3 bis 5 Runden vor. Die echten Sportler unter Ihnen können zwischen den Runden zusätzlich 5 Minuten joggen.

1. Plank Jacks. Legen Sie Ihre Hände auf die Sitzfläche der Bank. Positionieren Sie die Hände schulterbreit. Springen Sie in eine gerade Plank-Position, lassen Sie dabei die Füße zusammen. Springen Sie in den Jack und springen Sie dann sofort wieder zurück, wobei Sie Ihre Füße zusammenführen.

2. Split Squat Jumps. Stellen Sie sich mit dem Rücken zur Bank, und stellen Sie Ihren rechten Fuß auf die Sitzfläche. Gehen Sie in eine Kniebeuge und springen Sie dann nach oben. Wechseln Sie anschließend das Bein.

3. Inverted Push-ups. Legen Sie Ihre Hände auf den Boden und halten Sie sie in einer Flucht mit den Schultern. Machen Sie einen Schritt zurück und legen Sie Ihre Füße auf die Bank. Achten Sie darauf, dass zwischen den Beinen und dem Oberkörper ein 90-Grad-Winkel besteht. Führen Sie 15 Liegestütze aus.

4. Side Plank Lift. Platzieren Sie Ihren rechten Unterarm auf der Sitzfläche der Bank, und begeben Sie sich in eine seitliche Plank-Position. Heben Sie nun Ihr linkes Bein an, halten Sie es 2 Sekunden lang in dieser Stellung und senken Sie es langsam wieder ab. Wiederholen Sie die Übung 15 Mal, wechseln Sie anschließend die Seiten.

5. Tricep Dip. Setzen Sie sich auf die Bank und positionieren Sie die Hände neben den Hüften. Strecken Sie Ihre Beine und bewegen Sie die Hüften von der Bank weg. Ziehen Sie das rechte Knie in Richtung Brustkorb an, während Sie Ihre Arme gerade halten. Beugen Sie nun die Arme, um Ihre Hüfte abzusenken und gleichzeitig das rechte Bein zu strecken. Kehren Sie nach 15 Wiederholungen in die Ausgangsposition zurück und wechseln Sie das Bein.