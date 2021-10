Trotz aller Bemühungen werden Ihre Sneaker so oder so einmal schmutzig. Verwenden Sie die Hausmittel, die Sie in Ihrer Küche oder im Badezimmer finden, um sie kostengünstig und effektiv zu reinigen. Denken Sie daran, äußerst vorsichtig mit diesen Produkten umzugehen, wenn Sie Ihre Schuhe reinigen. Jedes Gewebe reagiert anders, also testen Sie Ihre Reinigungsprodukte zuerst an einer kleinen Stelle am Schuh.

Backpulver und Reinigungsmittel

Wenn Sie ein Paar Canvas-Sneaker besitzen, mischen Sie Backpulver und Reinigungsmittel im Verhältnis von 1:1,5 und reiben Sie die Mischung mit einer Zahnbürste oder einem Reinigungstuch in den Stoff ein. Spülen Sie Ihre Schuhe ab und legen Sie sie in die Waschmaschine. Vergessen Sie nicht, den Schonwaschgang einzustellen und lassen Sie die Schuhe an der Luft trocknen.

Mizellenwasser

Flecken auf Leder- und Wildleder-Sneakern können mit Mizellenwasser entfernt werden. Obwohl es sich hier um einen Make-up-Entferner handelt, entfernt er auch Flecken auf Ihren Sportschuhen. Geben Sie das Wasser auf den Fleck, reiben Sie es ein wenig ein und spülen Sie es anschließend aus.

Zahnpasta

Zahnpasta mit Weißmacher bleicht nicht nur Ihre Zähne sondern hellt auch Ihre Schuhe auf. Geben Sie etwas Zahnpasta auf eine alte Zahnbürste, fügen Sie Wasser hinzu und schrubben Sie den Schmutz sanft von Ihren Leder-, Canvas- oder Mesh-Schuhen ab. Wischen Sie die Schuhe anschließend mit einem nassen Handtuch oder Toilettenpapier ab, um das Ergebnis zu sehen.