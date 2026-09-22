Welches Wasser darf ich für meinen Philips AquaTrio Staubsauger verwenden?

Sie können einen nicht schäumenden flüssigen Bodenreiniger und warmes Wasser bis zu 50 °C für Ihren Philips AquaTrio der 9000er Serie verwenden. Die Leistung Ihres AquaTrio ist bei heißem, lauwarmem oder kaltem Wasser genauso gut.



Der Nasssauger funktioniert mit destilliertem Wasser nicht ordnungsgemäß. Wenn Sie lieber destilliertes Wasser verwenden möchten, geben Sie immer etwas Leitungswasser oder einen transparenten (nicht schäumenden) flüssigen Bodenreiniger hinzu. Ihr Philips AquaTrio Cordless wurde speziell für eine optimale Leistung mit Leitungswasser entwickelt.

Weitere Tipps und Tricks finden Sie hier.



Hinzufügen von flüssigem Bodenreiniger in den Frischwasserbehälter

Fügen Sie zunächst 10 ml des Philips Bodenreiniger in den Frischwasserbehälter hinzu. Füllen Sie dann den Frischwasserbehälter bis zur MAX-Markierung mit Leitungswasser. Es wird empfohlen, den Original-Bodenreiniger (XV1792/01) von Philips mit gering schäumender Flüssigkeit zu verwenden, die mit Wasser verdünnt werden kann. Wenn Sie einen anderen geeigneten flüssigen Bodenreiniger verwenden, geben Sie maximal 10 ml in den Frischwasserbehälter (siehe Abbildung A)



. Hinweis: Philips hat dieses Gerät nur mit dem Philips Bodenreiniger XV1792 getestet. Andere Reinigungsmittel können zu übermäßiger Schaumbildung führen, was die Leistung beeinträchtigt und Fehlfunktionen des Geräts verursachen kann.



Hinzufügen von warmem Wasser in den Frischwasserbehälter

Sie können bis zu 50 °C warmes Wasser oder kaltes Wasser in den Wasserbehälter geben (siehe Bild b).

