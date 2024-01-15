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Philips Support

Sind Philips AVENT Flaschen für den Gefrierschrank geeignet?

Ja, alle Philips Avent Kunststoffflaschen – vollständig montiert und verschlossen – können im Gefrierschrank aufbewahrt und für vorgekochte Lebensmittel verwendet werden.
Glasflaschen nicht im Gefrierschrank aufbewahren, da sie zerbrechen können.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCY903/71 , SCY933/01 , SCY900/01 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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