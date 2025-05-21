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    Philips Support

    Welche Geräte sind mit der Sonicare App/Sonicare For Kids App kompatibel?

    Veröffentlicht am 21. Mai 2025

    Die Philips Sonicare App ist auf den meisten Smartphones verfügbar, sofern das Betriebssystem (OS) die unten angegebenen Mindestanforderungen erfüllt.

    Android: Android 12 und höher
    Apple: iOS 17 und höher

    Die Philips Sonicare For Kids App ist auf den meisten Smartphones und Tablets verfügbar, solange das Betriebssystem (OS) die unten angegebenen Mindestanforderungen erfüllt. 

    Android: Android 8 und höher
    Apple: iOS 12 und höher 

    Geräte, die gerootet wurden oder bei denen ein Jailbreak ausgeführt wurde, werden für keine der Apps unterstützt. Geräte der Marke Huawei werden unabhängig von ihrem Betriebssystem ebenfalls nicht unterstützt.

    Sie können die App im Google Play Store oder im Apple iOS Store herunterladen. 

     

     

     

     

    Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX7423/08 , HX9992/31 , HX9992/42 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX9992/45 , HX7420/08 , HX7423/09 , HX7421/08 , HX9913/17 , HX9913/18 , HX9911/89 , HX7420/02 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7429/03 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX9918/89 , HX7428/01 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9911/88 , HX9911/79 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9992/02 , HX9944/13 , HX9911/09 , HX9911/27 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9914/61 , HX9911/29 , HX9911/53 , HX9911/94 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX9691/02 , HX9912/18 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9641/01 , HX9601/03 , HX9661/02 , HX9631/16 , HX9901/03 , HX9901/63 , HX9901/43 , HX9901/13 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX9984/27 , HX9924/23 , HX9984/47 , HX9984/07 , HX9903/13 , HX9924/13 , HX9924/03 , HX9924/43 , HX9924/44 , HX9954/53 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen Klicken Sie hier, um weniger Produktnummern anzuzeigen

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