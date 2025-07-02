Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke¹
Lernen Sie unseren Philips Avent Premium 2-in-1 Flaschenwärmer und Sterilisator kennen
So kann jeder helfen
Kein Rätselraten, mit unserem Flaschenwärmer und Sterilisator können alle zuverlässig und problemlos helfen. Egal, ob Sie Profi in der Mahlzeitvorbereitung sind oder den Sterilisator zum ersten Mal verwenden – fühlen Sie sich jedes Mal sicher.
Ein Multifunktionsgerät
Gründlich, sicher und schnell – von Anfang bis Ende
Die zwei vertrauenswürdige Technologien in einem einzigen Gerät. Durch das Erwärmen des Wasserbades nach Krankenhaus-Standard werden die Mahlzeiten in 3 Minuten³ erwärmt. Und Dampf beseitigt 99,9 % der Bakterien² auf natürliche Weise.
Erhält die Nährstoffe
Kein Rätselraten. Kein Überhitzen
Dank des intelligenten Sensors besteht kein Risiko, dass die Nahrung überhitzt wird. Die Erwärmzeit wird automatisch an die Starttemperatur der Flasche angepasst.
Sterilisiert mehrere Teile
Universell kompatibel
Holen Sie das Beste aus jedem Sterilisationszyklus heraus, indem Sie Flaschen, Schnuller und Zubehör gleichzeitig desinfizieren. Es funktioniert auch mit den meisten Flaschenmarken.
Premium 2-in-1 Flaschenwärmer und Sterilisator
Eine einfache Routine. Von einer Fütterung zur nächsten.
Schnelles, sicheres und gleichmäßiges Erwärmen in Kombination mit einer Sterilisation ohne Chemikalien, die 99,9 % der Bakterien² entfernt.