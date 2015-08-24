Eingestellt
32PHK4100/12
Flacher LED TV
Der richtige Fernseher für heute und morgen: flacher Philips LED TV der 4100er Serie mit Digital Crystal Clear. Genießen Sie lebhafte Bilder, klaren Sound und alle Funktionen, die Sie benötigen, z. B. praktische weitere USB- und HDMI-Anschlüsse, für ein echtes Fernseherlebnis zu Hause.
80 cm (32")
LED TV
DVB-T/C/S/S2
Traditionelle Fernseher verfügen über einen Rahmen, der den Fernseher wie ein Bilderrahmen einfasst. Unser ultraschmaler Rahmen ist modern und dünn, damit Sie mehr Bild genießen können.
Ein Fernseher mit modernen, definierten Linien verdient einen Standfuß, der ihn über allem schweben lässt. Deswegen haben sich die Entwickler der Philips Fernseher diesen einmaligen Standfuß mit offenem Design einfallen lassen, der sich optimal in Ihre Inneneinrichtung integriert.
Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblings-Seifenoper genießen, die Nachrichten verfolgen oder Videos mit Freunden schauen – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.
Auszeichnungen
3.5
von 5
15
Bewertungen
Rudo55
24/08/2015
Deutschland
HD Hammer
Habe den Fernseher Tagelang mit anderen Geräten verglichen,ein Gerät das auch eine Idee billiger war kam in die engerer Wahl.Ich erkannte aber eine rotschwäche wo ich dachte alles nur Einstellungssache.Nach lagen hin und her mit der Fernbedienung erreichte ich aber keine Besserung.Ob mit Sättigung, Kontrast oder Farbtemperatur usw.ich nehme an alle Fernseher zeigten ein Bild über Bluray also hochwertige Bilder.Die Gesamtbrillianz und Schärfe stimmte meines Erachtens nur bei Phi....also mein Urteil stand fest,auch wenn ich später erkennen musste das die Ersteinstellung nicht ganz so einfach war !!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PHK4100 Flacher LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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ROIN11
24/12/2015
Nederland
GOEIE TV EN GOEIE PRIJS
MOOI TV VOOR SLAAPKAMER kinderkamer keuken 2e tv erbij
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PHK4100 Slim LED-TV verfasst
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Bertrand
11/08/2015
België
Verifizierter Käufer
Scherp beeld en realistische kleuren.
Ik vind mijn tv fantastisch. Gemakkelijke bediening, mooi design, mooie kleuren en wat meer is, er is een USB poort aanwezig waardoor je via een externe schijf of stick naar je films kan kijken.
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.