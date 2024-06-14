Tauchen Sie dank der umfassenden Funktionen dieses Ambilight TV ein in eine andere Welt! Genießen Sie ein großartiges Bild, einen realistischen Dolby Atmos Sound und ein reibungsloses Gaming-Erlebnis. Egal, was Sie sich ansehen oder spielen, Ambilight sorgt für Nervenkitzel – für einen unvergleichlichen Fernsehabend.
Tauchen Sie ein in Ihre Lieblingsinhalte. Ambilight TV.
Ambilight TVs sind die einzigen Fernseher mit integrierter LED-Beleuchtung auf der Rückseite, die auf das reagiert, was Sie sich gerade ansehen, und für faszinierende farbige Lichteffekte sorgt. Das verändert einfach alles: Ihr Fernseher wirkt größer und Sie können noch tiefer in Ihre Lieblingssportübertragungen, -filme, -musik und -spiele eintauchen.
Lebendige Bilder mit hellen und ultrascharfen Bildern.
Genießen Sie alles, was Sie auf diesem hellen 4K UHD LED TV sehen. Die Philips Pixel Precise Ultra HD Engine optimiert die Bildqualität für scharfe Bilder, satte Farben und flüssige Bewegungen. Sie erhalten jedes Mal das beste Fernseherlebnis.
Kein langes Suchen. TITAN OS.
Mit unserer neuen TITAN OS Smart TV-Plattform finden Sie Ihre Lieblingsinhalte im Nu. Sie schauen gerne eine bestimmte Serie? Dann können Sie sie jetzt direkt vom Startbildschirm aus weiterschauen. Wenn Sie auf der Suche nach etwas Neuem sind, können Sie Kategorien wie Action oder Drama durchsuchen und sich Vorschläge von den gängigsten Streaming-Diensten ansehen – alles an einem Ort.
Dolby Atmos Sound wie im Kino.
Dolby Atmos bietet mit Soundeffekten um und über Ihnen ein packendes Erlebnis. Egal, ob Raumschiffe vorbeifliegen oder jemand sich mit leisen Schritten von hinten nähert – Sie fühlen sich, als wären Sie mitten im Geschehen.
Perfekt fürs Gaming: VRR und geringe Eingangsverzögerung auf jeder Konsole.
Mit HDMI VRR können Sie das Beste aus Ihrer Konsole herausholen: schnelles Gameplay und flüssige Grafik. Die Einstellung für geringe Eingangsverzögerung wird automatisch beim Einschalten der Konsole aktiviert. Der Ambilight-Gaming-Modus sorgt für noch mehr Nervenkitzel.
Nahtlose Verbindung mit Smart-Home-Netzwerken.
Dank der nahtlosen Kompatibilität mit Matter und Control4 können Sie diesen 4K Ambilight TV ganz einfach in Ihr bestehendes Smart Home-Netzwerk integrieren.
Fernbedienung aus recyceltem Plastik. Verantwortungsvolle Verpackung.
Dieser Ambilight TV hat einen schlichten und dezenten Look. Sie können Ambilight als sofortige Stimmungsbeleuchtung verwenden, wenn der Fernseher ausgeschaltet ist. Die TV-Fernbedienung besteht aus recyceltem Kunststoff, unsere Verpackung besteht aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton und die Beilagen werden auf Recyclingpapier gedruckt.
Schlanker Fernseher mit elegantem, ansprechendem Design.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
Der Fernseher unterstützt DVB-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den „Häufig gestellten Fragen“ auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
Die Verfügbarkeit für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Netflix-Abonnement erforderlich. Unterliegt den Bedingungen auf https://www.netflix.com
Amazon Prime ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochterunternehmen. Amazon Alexa ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
Die Over-the-Top-Taste für Mediendienste auf der Fernbedienung ist je nach Land unterschiedlich. Beachten Sie das Produkt, das im Lieferumfang enthalten ist.
Google Assistant ist je nach Produkttyp in verschiedenen Sprachen und Ländern verfügbar.
Der HBO Max App-Service ist ab dem 2024. August verfügbar.
Matter/Control4: Diese Funktion wird in 2024 über ein Software-Update verfügbar sein.