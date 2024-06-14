Kein langes Suchen. TITAN OS.

Mit unserer neuen TITAN OS Smart TV-Plattform finden Sie Ihre Lieblingsinhalte im Nu. Sie schauen gerne eine bestimmte Serie? Dann können Sie sie jetzt direkt vom Startbildschirm aus weiterschauen. Wenn Sie auf der Suche nach etwas Neuem sind, können Sie Kategorien wie Action oder Drama durchsuchen und sich Vorschläge von den gängigsten Streaming-Diensten ansehen – alles an einem Ort.