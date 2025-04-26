Dieser beeindruckende OLED Ambilight TV entfaltet seine ganze Schönheit. Vom minimalistischen Design und lebensechten Bild bis hin zum überraschenden Sound wie im Kino werden Sie gefesselt sein. Das immersive Leuchten von Ambilight lässt alles größer erscheinen und sorgt für noch mehr Spaß und Wow-Effekte!
Unglaublicher Realismus. Wunderschönes Design.
194 cm (77") AMBILIGHT TV
4K OLED. 144 Hz
P5 Intelligent Picture Engine mit KI
Dolby Vision und Dolby Atmos
Tauchen Sie ein in Ihre Lieblingsfilme. Ambilight TV.
Ambilight TVs sind die einzigen Fernseher mit integrierter LED-Beleuchtung auf der Rückseite, die auf das reagiert, was Sie sich gerade ansehen, und für faszinierende farbige Lichteffekte sorgt. Das verändert einfach alles: Ihr Fernseher wirkt größer und Sie können noch tiefer in Ihre Lieblingssportübertragungen, -filme, -musik und -spiele eintauchen.
Heller OLED-Bildschirm. Lebensechte Bilder bei jedem Licht
Das lebensechte Bild dieses hellen OLED TV sieht immer hervorragend aus, selbst wenn der Betrachtungswinkel sich ändert. Änderungen des Umgebungslichts in Ihrem Raum werden automatisch ausgeglichen: Was auch immer Sie sich ansehen, Schwarz sieht schwarz aus (nicht grau) und selbst kleinste Details stechen aus Schatten und hellen Bereichen erkennbar hervor. Alle wichtigen HDR-Formate werden unterstützt.
Jedes Bild – einfach echt. P5 Picture Engine mit KI.
Die Philips P5 Engine mit KI ermöglicht ein Bild, das so echt wirkt, als wären Sie mitten im Geschehen. Ein KI-Algorithmus mit Deep Learning verarbeitet Bilder ähnlich wie das menschliche Gehirn. Unabhängig davon, was Sie sich ansehen: Sie erhalten lebensechte Details und Kontraste, satte Farben und fließende Bewegungen.
Ein Erlebnis wie im Kino für alles, was Sie ansehen und spielen
Machen Sie sich bereit – mit Dolby Vision an Bord sehen Bilder genau so aus, wie vom Regisseur vorgesehen! Vergessen Sie enttäuschende Szenen, die zu dunkel sind, um Wichtiges zu erkennen. Ob Spiel oder Film, Sie entdecken jedes noch so kleine Detail.
Beeindruckende Surround Sound-Technologie
Die Kompatibilität mit Dolby Atmos und DTS:X katapultiert den Klang dieses Fernsehers auf ein neues Niveau, unabhängig vom Raum. Ob aktuellste Filme, neueste Spiele oder große Sportveranstaltungen: Mit Soundeffekten, die über Ihnen und um Sie herum platziert sind, fühlen Sie sich wie mitten im Geschehen.
Perfekter TV-Sound, egal, was Sie sich ansehen. IntelliSound Engine
Mit unserer IntelliSound-Engine kann Ihr Ambilight-Fernseher mithilfe von KI den bestmöglichen Klang liefern! Egal, ob es sich um Serien und Filme, Musik oder sprachlastige Inhalte wie Nachrichten handelt, der Fernseher optimiert die Einstellungen automatisch. Sie möchten KI nicht verwenden? Dann können Sie voreingestellte Klangstile auch manuell auswählen oder die Einstellungen selbst anpassen.
Unterhaltung, die Sie lieben, mit ein wenig Hilfe von Google.
Was möchten Sie sich ansehen? Google TV vereint Filme, Serien und mehr aus all Ihren Apps und Abonnements und verwaltet diese für Sie. Sie erhalten Empfehlungen basierend auf Ihren Favoriten. Sie können auch die Google TV-App auf Ihrem Telefon verwenden, um Ihre Watchlist unterwegs zusammenzustellen.
Ein umfassendes Gaming-Erlebnis. Aufregende Action für alle Spieler.
HDMI 2.1, eine native Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und eine extrem niedrige Eingabeverzögerung. Ob Indie-Game oder AAA-Titel, dieser Ambilight-Fernseher bietet Ihnen die Spezifikationen, die Sie brauchen, um zu spielen, wie Sie wollen! Mit der Game Bar 2.0 können Sie Ihre Spielweise individuell anpassen, und Sie können einen Bluetooth-Controller für Cloud-Gaming anschließen. PC-Spieler können auch 144 Hz VRR über HDMI genießen.
Mühelose Verbindungen zu Smart Home-Netzwerken, Sprachassistenten und mehr
Dank der nahtlosen Kompatibilität mit Matter können Sie diesen 4K Ambilight TV ganz einfach in Ihr bestehendes Smart Home-Netzwerk integrieren. Sie können außerdem die Fernbedienung des Fernsehers verwenden, um Ihre Satelliten- oder Kabelbox zu steuern oder um Google Assistant zu aktivieren. Darüber hinaus ist der Fernseher auch mit Alexa-fähigen Geräten und Apple AirPlay kompatibel.
Durchdachtes Design. Umweltbewusste Verpackung
Der schlanke, rahmenlose Bildschirm sieht in jedem Raum edel aus - und Ambilight erzeugt eine faszinierende Lichtstimmung, auch wenn das Display ausgeschaltet ist. Die schlanke TV-Fernbedienung aus Metall lässt sich kabellos aufladen und verfügt über eine bewegungsaktivierte Hintergrundbeleuchtung. Unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem Recyclingkarton, und die Beilagen sind auf Recyclingpapier gedruckt.
Ambilight
Ambilight-Funktionen
Ambilight Suite
Spielmodus
Musikmodus
Anpassung an die Wandfarbe
Ambilight-Version
3-seitig
Bild/Anzeige
Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
77
Zoll
Bildschirmgröße diagonal (cm)
194
cm
Anzeige
4K Ultra HD OLED
Auflösung des Displays
3.840 x 2.160p
Native Aktualisierungsrate
144
Hz
Picture Engine
P5 Intelligent Picture Engine mit KI
Bildoptimierung
Automatischer Filmmodus und Filmmaker Mode
Calman
Calman Autocal Ready und manuelle Kalibrierung
Crystal Clear
ECO
Filmmaker-Modus
Spiel
Heimkino
MEMC/FRC integriert
Micro Dimming Perfect
Monitor
Individuell
Perfect Natural Motion
Variable Refresh Rate
144 Hz
Bildschirmeingangsauflösung
Aktualisierungsrate (Auflösung)
576p - 50Hz, 645 x 480 - 60Hz, 720p - 50/60Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144Hz
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
Der Fernseher unterstützt DVB-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den „Häufig gestellten Fragen“ auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Netflix-Abonnement erforderlich. Unterliegt den Bedingungen auf https://www.netflix.com
Amazon Prime ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochterunternehmen. Amazon Alexa ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
Die Over-the-Top-Taste für Mediendienste auf der Fernbedienung ist je nach Land unterschiedlich. Beachten Sie das Produkt, das im Lieferumfang enthalten ist.
Google Assistant ist je nach Produkttyp in verschiedenen Sprachen und Ländern verfügbar.
Verfügbarkeit und Funktionalität von Sprachsteuerungsdiensten variieren je nach Land und Sprache.
Google TV ist der Name der Software dieses Geräts und eine Marke von Google LLC.
Google TV ist der Name der Software dieses Geräts und eine Marke von Google LLC. YouTube, Ok Google und andere Marken sind Marken von Google LLC.
Die Verfügbarkeit der Apple TV-App und von Apple TV+ kann je nach Land oder Region variieren. Weitere Informationen finden Sie auf den Support-Seiten von Google Play und Apple Inc.
144 Hz HDMI VRR, G-Sync sowie FreeSync sind beim Gaming auf einem PC verfügbar, der mit Ihrem OLED TV über HDMI verbunden ist.
Matter/Control4: Diese Funktion wird 2025 über ein Software-Update verfügbar sein.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit und iOS sind in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und Regionen eingetragene Marken von Apple Inc. IOS ist in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco und wird unter Lizenz verwendet.