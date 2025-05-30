Suchbegriffe

      The One 4K Ambilight TV

      85PUS9000/12

      The One – zum Fernsehen

      Stellen Sie sich Folgendes vor: Große Kinoabende zu Hause. Flüssige Bewegungen beim Gaming. Surround-Sound. Endlose Smart TV-Auswahl. Und 4K Ambilight TV, der mehr als nur ein Fernseher ist. Er ist nicht nur einfach zu bedienen – The One bietet alles, was Sie sich wünschen.

      The One – zum Fernsehen

      • 215 cm (85") AMBILIGHT TV
      • 4K QLED. VRR 144 Hz
      • P5 Perfect Picture Engine
      • Dolby Vision und Dolby Atmos
      Der einzige Fernseher mit integrierten LED-Lichtern auf der Rückseite

      Der einzige Fernseher mit integrierten LED-Lichtern auf der Rückseite

      Stellen Sie sich vor: Das integrierte LED-Licht reagiert auf alles, was Sie sehen, und sorgt für beeindruckende farbige Lichteffekte. Ambilight verändert alles: Ihr Bildschirm wirkt jetzt größer, sodass Sie tiefer in alle Ihre Lieblings-TV-Sendungen eintauchen können. Wenn Sie es einmal erlebt haben, werden Sie nie wieder einen anderen Fernseher ohne Ambilight wollen.

      Definierte Bildschärfe und Lebendigkeit mit 4K QLED

      Definierte Bildschärfe und Lebendigkeit mit 4K QLED

      Lebendige Farben. Gestochen scharfe Szenen. Perfekte Bildqualität vom Feinsten. Mit 4K (UHD) passt sich dieser Ambilight TV an alle HDR-Formate an. Mit jedem unglaublichen Moment, egal ob dunkel oder hell, beim Gaming oder Streamen, können Sie jedes Detail genießen – Szene für Szene.

      Mit der Philips P5 Picture Engine glauben Sie, was Sie sehen

      Mit der Philips P5 Picture Engine glauben Sie, was Sie sehen

      Malen Sie sich Folgendes aus: Details mit noch mehr Tiefenwirkung. Unglaublich lebendige Farben. Verblüffend echte Hauttöne. Mit so fließenden, natürlichen Bewegungen und solch scharfen Bildern ist es so, als wären Sie direkt im Geschehen. Öffnen Sie Ihre Augen, schärfen Sie Ihre Sinne und erleben Sie den Unterschied.

      Ein Erlebnis wie im Kino – mit Dolby

      Ein Erlebnis wie im Kino – mit Dolby

      Dank Dolby Vision und Dolby Atmos sitzen Sie direkt auf dem Sitz des Regisseurs. Jede Szene, so klar wie im Kino, ist eine Freude für Ihre Augen und Ohren. Ob für Filme, Sport oder Gaming – jeder Moment wird zu einem unglaublichen, noch lebensechteren Kinoerlebnis.

      DTS:X für ein beeindruckendes 3D-Sounderlebnis

      DTS:X für ein beeindruckendes 3D-Sounderlebnis

      DTS:X macht den Unterschied, denn der Klang ist so echt, dass Sie ihn spüren können. Mit der 3D-Audio-Technologie, die eine weitere Dimension hinzufügt, bewegt sich der Klang frei im Raum, damit Sie noch tiefer ins Geschehen eintauchen können.

      Gaming auf einem neuen Level

      Gaming auf einem neuen Level

      Von Joystick-Junkies bis hin zu den anspruchsvollsten Gamern – hier geht es um superreaktionsschnelles Gameplay und Grafiken, bei denen nichts verloren geht. Mit 144 Hz VRR, HDMI 2.1, ultrageringer Verzögerung und FreeSync Premium ist alles für ein flüssigeres Gameplay an Bord. Und mit dem Ambilight Gaming-Modus können Sie noch tiefer in die Action eintauchen.

      Titan OS. Alles finden – ganz einfach.

      Titan OS. Alles finden – ganz einfach.

      Die Philips Smart TV Titan OS-Plattform führt Sie ganz schnell zu den Inhalten, die Sie sich gerne ansehen. Von einzelnen Folgen über Serien bis hin zu Dokumentationen und Dramen – alles, was das Herz begehrt, ist auf Knopfdruck verfügbar. Egal, was Sie sich ansehen möchten, greifen Sie schnell und einfach auf all Ihre Streaming-Apps zu.

      Einfache Verbindung mit Ihrem Smart Home-Netzwerk

      Einfache Verbindung mit Ihrem Smart Home-Netzwerk

      Die Kompatibilität mit Matter Smart Home ermöglicht die nahtlose Integration in Ihr bestehendes Smart Home-Netzwerk. Um den Fernseher über Ihre Matter Smart Home App oder über Sprachsteuerungsdienste zu steuern, drücken Sie einfach die Taste auf Ihrer Fernbedienung und sprechen Sie. Dimmen Sie die Beleuchtung. Stellen Sie den Thermostaten ein. Sie können sogar Ihren Philips Ambilight TV einschalten. Alles ist möglich – mit einem einzigen Befehl. Der Fernseher ist mit Google Smart-Lautsprechern sowie Apple AirPlay kompatibel.

      Verschiedene Größen für verschiedene Anforderungen

      Verschiedene Größen für verschiedene Anforderungen

      Die Größe zählt. Und in diesem Fall ist es entscheidend, wie sich Ihr Fernseher in Ihren Raum einfügt. Ganz gleich, ob Sie sich für einen schnuckelig-kleinen Bildschirm entscheiden oder ein großes Heimkino einrichten möchten – Sie können Ihre Wahl ganz nach Ihren Bedürfnissen treffen. Von 108 cm (43") bis zu unglaublichen 189 cm (75") ist für jeden etwas dabei.

      Mit Vocal Boost wird jedem Wort Klarheit verliehen

      Hören Sie jedes Wort noch klarer. Vocal Boost ermöglicht es dem Zuhörer, die Lautstärke von Dialogen ohne Auswirkungen auf den Hintergrundton zu erhöhen oder zu verringern. Auf diese Weise verpassen Sie nichts mehr, da jeder gesprochene Satz noch klarer hörbar ist.

      Europäisches Designkonzept

      Sorgfältig durchdachter zentraler, drehbarer Standfuß für einen flexibleren Blickwinkel und weniger Spiegelungen. Lounge-Modus zur Verbesserung der Beleuchtung in Ihrem Raum. Fernbedienung aus recyceltem Kunststoff. FSC-zertifizierte Verpackung aus recyceltem Karton und eine Gebrauchsanleitung aus recyceltem Papier. Einfach alles, was Sie sich von einem Philips Ambilight TV erwarten.

      Technische Daten

      • Ambilight

        Ambilight-Funktionen
        • Ambilight FTI Animation
        • Ambilight Musik
        • AmbiSleep
        • Spielmodus
        • Lounge-Beleuchtungsmodus
        • Sunrise-Alarm
        • Anpassung an die Wandfarbe
        Ambilight-Version
        3-seitig

      • Bild/Anzeige

        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        85  Zoll
        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        215  cm
        Anzeige
        4K Ultra HD QLED
        Auflösung des Displays
        3.840 x 2.160p
        Native Aktualisierungsrate
        120  Hz
        Picture Engine
        P5 Perfect Picture Engine
        Bildoptimierung
        • Calman
        • Calman Autocal Ready und manuelle Kalibrierung
        • Crystal Clear
        • Dolby Vision
        • ECO
        • Spiel
        • HDR10+ kompatibel
        • Heimkino
        • MEMC/FRC integriert
        • Micro Dimming Pro
        • Monitor
        • Film
        • Individuell
        • Ultra Resolution
        Variable Refresh Rate
        144 Hz

      • Bildschirmeingangsauflösung

        Aktualisierungsrate (Auflösung)
        • 576p, 50 Hz
        • 640 x 480, 60 Hz
        • 720p, 50 Hz, 60 Hz
        • 1.920 x 1.080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
        • 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Tuner/Empfang/Übertragung

        Digitales Fernsehen
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstärkeanzeige
        Ja
        Videotext
        1.000 Seiten Hypertext
        HEVC-Unterstützung
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-Apps*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • Netflix*
        • NFT-App*
        • YouTube
        Betriebssystem
        TITAN OS
        Speicherkapazität (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV-Funktionen

        Interactive TV
        HbbTV
        Sprachassistent*
        • Amazon Alexa integriert
        • Funktioniert mit Google Home
        • Fernbedienung mit Mikrofon
        Smart Home-Erlebnis
        • Control4
        • MATTER
        • Funktioniert mit Apple Home
        Gaming-Steuerleiste
        Gamebar 2.0
        Unterstützt TTS
        Ja

      • Multimedia-Anwendungen

        Videowiedergabeformate
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Musikwiedergabeformate
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Unterstützte Untertitelformate
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Bildwiedergabeformate
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ton

        Audio
        2.1 Kanal
        Ausgangsleistung (RMS)
        50 W
        Lautsprecherkonfiguration
        2 x 10-Watt-Full-Range-Lautsprecher + 30-Watt-Subwoofer
        Codec
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        Verbesserung der Soundqualität
        • Alle Sound-Stile
        • AVL-Modus
        • Bassverstärkung
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos Virtualizer
        • DTS Play-Fi
        • Equalizer
        • Hörprofil
        • Nachtmodus
        • Raumkalibrierung
        • Vocal Boost
        Kopfhörerfunktionen
        Dolby Atmos für Kopfhörer
        Sound Engine
        IntelliSound
        Hauptlautsprecher
        Full-Range-Bassreflex-Lautsprecher (FR01A+)
        Woofer
        Triple Ring Balance Quad PR

      • Konnektivität

        Anzahl HDMI-Anschlüsse
        4
        HDMI-Funktionen
        • 4K
        • Audio-Rückkanal
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • System-Start
        • Weiterleitung der Fernbedienungssignale
        • System-Audiosteuerung
        • System Standby-Modus
        Anzahl der USB-Anschlüsse
        2
        Kabellose Verbindung
        • WLAN 802.11ac, 2x2 Dualband
        • Bluetooth 5.2
        • Kompatibel mit Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Ja, auf allen HDMI
        HDMI ARC
        Ja, auf HDMI2
        HDMI 2.1-Funktionen
        eARC auf HDMI 2

      • Unterstützte HDMI-Videofunktionen

        Spiele
        • HDMI VRR
        • ALLM
        • AMD FreeSync Premium
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10+ kompatibel
        • HLG

      • EU-Energiekarte

        EPREL-Registrierungsnummern
        2323672
        Energieklasse für SDR
        E
        Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für SDR
        129  kWh/1.000 h
        Energieklasse für HDR
        G
        Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für HDR
        316  kWh/1.000 h
        Stromverbrauch (ausgeschaltet)
        (fehlt)
        Vernetzter Standby-Modus
        2.0  W
        Verwendete Panel-Technologie
        QLED LCD

      • Leistung

        Netzstrom
        100 bis 240 VAC, 50/60 Hz
        Standby-Stromverbrauch
        < 0,3 W
        Energiesparfunktionen
        • Sleep-Timer
        • Eco-Modus
        • Lichtsensor
        • Bildabschaltung (bei Radiobetrieb)

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • 2 AAA-Batterien
        • Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen
        • Netzkabel
        • Schnellstartanleitung
        • Standfuß
        • Fernbedienung

      • Design

        Farbe des Fernsehers
        Grauer Kunststoffrahmen
        Design des Standfußes
        Mattgrauer Standfuß

      • Abmessungen

        Abstand zwischen 2 Stäben
        805  mm
        Kompatible Wandhalterung
        600 x 400 mm
        Fernseher ohne Standfuß (W x H x D)
        1.894 x 1.097 x 96,2 mm
        Fernseher mit Standfuß (W x H x D)
        1.894 x 1.136 x 380 mm
        Verpackungskarton (B x H x T)
        2.080 x 1.250 x 245 mm
        Gewicht des Fernsehers ohne Standfuß
        54 kg
        Gewicht des Fernsehers mit Standfuß
        56 kg
        Gewicht (inkl. Verpackung)
        68 kg

      • Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
      • Der Fernseher unterstützt DVB-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den „Häufig gestellten Fragen“ auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
      • Die Verfügbarkeit für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv
      • Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
      • EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
      • Netflix-Abonnement erforderlich. Unterliegt den Bedingungen auf https://www.netflix.com
      • Amazon Prime ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochterunternehmen. Amazon Alexa ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Die Over-the-Top-Taste für Mediendienste auf der Fernbedienung ist je nach Land unterschiedlich. Beachten Sie das Produkt, das im Lieferumfang enthalten ist.
      • Google Assistant ist je nach Produkttyp in verschiedenen Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Die Verfügbarkeit der Sprachsteuerungsdienste über den Fernseher variiert je nach Land und Sprache. Die neuesten Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit und iOS sind in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und Regionen eingetragene Marken von Apple Inc.
      Nach oben
