AC1715/10
Reinigt die Luft in Räumen von bis zu 78 m²
300 m³/h Luftreinigungskapazität (CADR)
HEPA- und Aktivkohlefilter
Verbunden mit Air+ App
Die VitaShield-Technologie erfasst Aerosole und Partikel, die kleiner sind als das kleinste bekannte Virus (6). Praktisch nichts entkommt dem VitaShield – es deaktiviert Viren und umschließt sie. Ein unabhängiger Test durch die Airmid Healthgroup ergab, dass es bis zu 99,9% der Viren und Aerosole aus der Luft entfernt (2). Auch auf das Coronavirus getestet (7).
Philips Luftreiniger durchlaufen 170 strenge Pflichttests, bevor sie ab Werk erhältlich sind. Darüber hinaus tragen sie das Zertifikat der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF). Sie werden gründlich auf Lebensdauer und Haltbarkeit getestet, um den Dauerbetrieb rund um die Uhr zu gewährleisten.
Im Ruhemodus arbeitet der Luftreiniger nahezu geräuschlos und sorgt für saubere Luft, während Sie schlafen. Sowohl Luftqualitätsindex als auch die Anzeigenbeleuchtung können gedimmt oder ausgestellt werden, damit Sie sich nicht gestört fühlen.
Bewertungen
(2) Mikrobenreduktionstest wurde bei Airmid Healthgroup Ltd. in einer 28,5 m³ großen, mit Influenza A (H1N1) verunreinigten Testkammer nach 10 bis 20 Minuten im Turbomodus durchgeführt. Ein Luftreiniger allein schützt nicht vor COVID-19, kann aber Teil eines Maßnahmenplans sein, um Sie und Ihre Familie zu schützen (US-Umweltschutzbehörde EPA).
(5) Das Filtermaterial des NanoProtect HEPA-Filters bietet einen niedrigeren Luftwiderstand als das Material des HEPA H13-Filters. Damit erreicht der Philips Luftreiniger mit NanoProtect HEPA-Filter eine höhere Clean Air Delivery Rate (CADR) als ein ähnlich großes Gerät mit zertifiziertem HEPA H13-Filter (Test wurde von Philips im März 2016 durchgeführt).
(8) Die Berechnung der empfohlenen Lebensdauer basiert auf der durchschnittlichen Verwendungsdauer der Philips Luftreiniger-Nutzer und den WHO-Daten zum Grad der Luftverschmutzung in den Städten. Die tatsächliche Lebensdauer wird von der Nutzungsumgebung und der Häufigkeit der Nutzung beeinflusst.
(4) Aus der Luft, die den Filter passiert. Getestet mit Birkenpollenstaub auf dem Filtermedium gemäß SOP 350.003 des österreichischen Forschungsinstituts für Chemie und Technik
(5) Philips Luftreiniger besitzen mit einem NanoProtect HEPA-Filter eine höhere Luftreinigungskapazität und Energieeffizienz als mit einem HEPA H13-Filter, gemäß GB/T 18801 geprüft
(6) Getestet mit NaCl-Aerosol durch IUTA gemäß DIN71460-1, aus der Luft, die den Filter passiert. Coronaviren mit einer Größe von ca. 0,08–0,22 Mikrometern (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5. Ed., Academic Press, 2017, Kapitel 24, S. 435-461).
(7) Mikrobenreduktionstest in einem unabhängigen Labor in einer mit Aerosolen des menschlichen Coronavirus (HCoV-229E) kontaminierten Testkammer, mit Philips NanoProtect HEPA-Filter.
(8) Die Berechnung der empfohlenen Lebensdauer basiert auf der durchschnittlichen Verwendungsdauer der Philips Anwender und den WHO-Daten zum Grad der Luftverschmutzung in den Städten. Die tatsächliche Lebensdauer wird von der Nutzungsumgebung und der Häufigkeit der Nutzung beeinflusst.
(9) Die Verfügbarkeit von Alexa und Google Home hängt von deinem Standort ab.
(10) Aus der Luft, die den Filter passiert. Getestet mit NaCl-Aerosol von einem unabhängigen Labor
(11) Die Einsparungen basieren auf der beworbenen Lebensdauer des Filters und der Preisgestaltung auf Marken-Websites oder bei Händlern; Niederlande, 21. Juni 2022.