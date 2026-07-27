Entfernt bis zu 99,9 % der Viren und Aerosole aus der Luft

Die VitaShield-Technologie erfasst Aerosole und Partikel, die kleiner sind als das kleinste bekannte Virus (6). Praktisch nichts entkommt dem VitaShield – es deaktiviert Viren und umschließt sie. Ein unabhängiger Test durch die Airmid Healthgroup ergab, dass es bis zu 99,9% der Viren und Aerosole aus der Luft entfernt (2). Auch auf das Coronavirus getestet (7).