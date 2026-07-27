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  • Perfekter Begleiter für Aktivitäten im Freien
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Eingestellt

Tragbares Radio

AE1120/00

Perfekter Begleiter für Aktivitäten im Freien
Das tragbare Philips Radio AE1120/00 wurde für die Verwendung im Freien entwickelt. Es hat einen kinetischen Antrieb, wodurch keine Batterien erforderlich sind. Zudem verfügt es über einen integrierten Alarm, mit dem Sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sowie über ein USB-Ladegerät, um Ihre Geräte anzuschließen und aufzuladen.
Alle Vorteile anzeigen

mit diesem tragbaren Radio

Perfekter Begleiter für Aktivitäten im Freien

  • Analoger UKW/MW-Tuner

  • Micro-USB-Anschluss zum Laden

  • Taschenlampe

  • M. eigener Stromversorg./akkubetrieben

Kinetische Stromerzeugung für müheloses Aufladen

Kinetische Stromerzeugung für müheloses Aufladen

Nutzen Sie Ihre eigene Kraft mit der innovativen, kinetisch betriebenen Stromquelle des Geräts – eine umweltfreundliche Alternative zu batteriebetriebenen Geräten. Die Bereitstellung von Strom für Radio, Taschenlampe oder zum Aufladen eines Telefons oder anderen Geräts ist eine einfache Möglichkeit, immer über genügend Power zu verfügen.

Integrierte Taschenlampe für Aktivitäten bei Nacht

Integrierte Taschenlampe für Aktivitäten bei Nacht

Mit der eingebauten Taschenlampe tappen Sie nie mehr im Dunkeln und können selbst dann weitermachen, wenn die Sonne längst untergegangen ist. Dieses Gerät ermöglicht Ihnen, nachts in schwach beleuchteten Umgebungen ohne Risiko aktiv zu sein, und kann bei Stromausfällen ein wichtiger Helfer sein. Durch die kinetische Stromerzeugung ist das Gerät immer aufgeladen, und Sie müssen sich keine Sorgen mehr über niedrige Batteriestände machen.

Integrierter Alarm für Ihre Sicherheit

Integrierter Alarm für Ihre Sicherheit

Sicher zu sein bedeutet oft, lokalisierbar zu sein. Der integrierte Alarm des Geräts erregt Aufmerksamkeit, sodass Hilfe nie weit entfernt ist. Durch die kinetische Stromversorgung gehören unerwartete Batterieprobleme der Vergangenheit an. Der Alarm ist eine speziell entwickelte Funktion für Ihren Seelenfrieden, die Ihre Sicherheit zur obersten Priorität macht.

Technische Daten

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