Unser erstes 4-in-1-Gerät, das die Luft reinigt und befeuchtet sowie dich bei Bedarf wärmt oder kühlt. Das Gerät passt seine leistungsstarke Performance automatisch an, um deine Luft das ganze Jahr über sauber und angenehm zu halten.
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Hygienische Luftbefeuchtung mit NanoCloud Technologie
Komfort für jede Jahreszeit. Alles in einem Gerät.
Unser erstes 4in1-Gerät, das die Luft reinigt und befeuchtet sowie dich wärmt oder kühlt. Wähle den besten Modus für deine Bedürfnisse und überlasse dem Gerät den Rest. Klimakontrolle, ganz einfach.
Gründliche Reinigung von Räumen bis zu 48 m²
Mit einer leistungsstarken Filtration von 185 m³/h (CADR) (1) kann das Gerät problemlos Räume bis zu 48 m² reinigen und einen 20 m² großen Raum in weniger als 16 Minuten säubern (2). Das Gerät reinigt die Luft in allen Modi, während der Reinigungsmodus automatisch die Luftqualität erkennt und den Luftstrom entsprechend anpasst.
Im Ventilatormodus genießt du einen kraftvollen Luftstrom, der dich abkühlt
Das Gerät liefert einen kraftvollen Luftstrom von bis zu 1470 m³/h, während das flügellose Design einen gleichmäßigen, konstanten Luftstrom erzeugt. Für personalisierten Komfort kannst du aus 10 Lüfterstufen wählen, die deinen Bedürfnissen entsprechen.
Im Heizmodus erlebst du sofortige Wärme
Das Gerät bietet sofortige Wärme in nur 3 Sekunden mit einstellbarer Leistung bis zu 2200 W. Stelle deine automatische Zieltemperatur von 1-37 °C ein oder passe deine Wärme mit 10 Heizstufen an (nur über App). (3)
Hygienische Luftbefeuchtung mit NanoCloud Technologie
Genieße hygienische Befeuchtung von bis zu 380 ml/h mit NanoCloud Technologie. Ihr ultrafeiner Nebel setzt bis zu 99,9% weniger Bakterien frei als Ultraschallbefeuchter (4,5). Bei vollem Wassertank befeuchtet das Gerät in allen Modi. Im Befeuchtungsmodus kannst du deine gewünschte Luftfeuchtigkeit zwischen 30-70% einstellen.
Ruhemodus für besonders leisen Betrieb
Im Schlafmodus ist das Gerät leiser als ein Flüstern mit nur 21 dB(A) Geräuschpegel (6). Der Lichtsensor erkennt, wenn der Raum dunkel ist, und schaltet automatisch die Lichter aus, um Störungen zu minimieren.
Der 3-schichtige HEPA-Filter fängt 99,97 % ultrafeiner Partikel auf
Die 3-Schicht-Filtration aus Vorfilter, HEPA NanoProtect und Aktivkohle fängt 99,97% der Partikel bis zu einer Größe von 0,003 Mikrometern ab (7) – kleiner als der kleinste bekannte Virus!
Entfernt Allergene, Bakterien, Viren, Gerüche und Gase
Atme leichter mit kontinuierlicher Luftreinigung in allen Modi, die 99,99% der Allergene, 99,9% der Viren und Bakterien in der Luft entfernt und schädliche Gase und Gerüche reduziert – sicher, ohne Ionen, Chemikalien oder Ozonemissionen. (8-11)
Erkennt und passt sich intelligent an die Luftqualität in Innenräumen an
Intelligente AeraSense Sensoren scannen kontinuierlich die Luft und berichten in Echtzeit, reagieren sofort auf Veränderungen bei Verschmutzung, Temperatur oder Feuchtigkeit, um deine Luftqualität zu verbessern.
Steuere dein Gerät über die Fernbedienung oder mit der Air+ App
Steuere dein Gerät einfach mit der Fernbedienung. Für zusätzliche Funktionen und Luftqualitätsüberwachung verbinde das Gerät mit der Air+ App. Für freihändigen Komfort nutze Sprachbefehle mit Google Assistant oder Alexa.
Breite 350°-Luftstromabdeckung
Die breite 350°-Rotation verteilt die Luft gleichmäßig im ganzen Raum und sorgt für Komfort für alle, egal wo du dich befindest.
Für einfache Wartung konzipiert
Originalfilter und -dochte sind für langanhaltende Leistung konzipiert - bis zu 36 Monate für die Filter und 6 Monate für den Docht - und minimieren Aufwand und Kosten. Das Gerät berechnet die Filterlebensdauer und benachrichtigt dich, wenn ein Austausch nötig ist. (12)
Technische Daten
Allgemeine Daten
Produkttyp
4in1 Luftreiniger, Ventilator, Heizgerät und Luftbefeuchter
(1) CADR wird von einem zertifizierten externen Labor gemäß GB/T18801-2022 getestet.
(2) Berechnet nach NRCC-54013 Standard.
(3) Die angezeigte Temperatur kann von der Raumtemperatur abweichen; sie spiegelt die Temperatur um das Gerät herum wider.
(4) Von CVC gemäß GB/T 23332-2018 getestet. Ausgangstemperatur von 23±2°C und relative Luftfeuchtigkeit von 30±2% RH.
(5) Im Vergleich zu Standard-Ultraschall-Luftbefeuchtermodulen ohne zusätzliche Technologie zur Reduzierung der Bakterienausbreitung, getestet von einem unabhängigen Labor.
(6) Schalldruck, IEC 60704.
(7) Aus der Luft, die durch den Filter strömt, getestet nach DIN71460 mit NaCl-Aerosol 0,003μm und 0,3μm, iUTA Institut.
(8) Aus der Luft, die durch den Filter strömt, getestet mit Hausstaubmilben, Birkenpollen und Katzenallergenen gemäß SOP 350.003 des österreichischen OFI-Instituts.
(9) Mikrobielle Reduktionsratentest durch externes Labor, mit Influenza (H1N1) in 30m³ Testkammer, im Turbo-Modus für 1 Std.
(10) Getestet gemäß GB21551.3-2010 mit S. Albus, 30m³ Kammer, 1 Std., Turbo-Modus, externes Labor.
(11) Externes GMT-Labortest gemäß GB/T 18801-2022 mit TVOC, Toluol und NO2: 30 m³ Raum, Turbo-Modus für 1 Std.
(12) Berechneter Durchschnitt. Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und Nutzung ab. (11) Externes GMT-Labortest gemäß GB/T 18801-2022 mit TVOC, Toluol und NO2: 30 m³ Raum, Turbo-Modus für 1 Std.