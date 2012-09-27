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Eingestellt

Dockingstation mit Bluetooth

AS351/05

4

| (36) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

Befreien Sie Ihre Musik, und laden Sie Ihr Android-Telefon auf

Dieser Lautsprecher bietet ausgezeichneten Sound in einem großartigen Design. Schließen Sie für die Wiedergabe oder zum Laden Ihr Android-Telefon an, oder laden Sie ein zweites Gerät über USB. Der Lautsprecher ist mit Songbird ausgestattet für einfaches Synchronisieren Ihrer Musik zwischen Ihrem Telefon und dem PC.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Befreien Sie Ihre Musik, und laden Sie Ihr Android-Telefon auf

  • für Android

FlexiDock mit cleverem Design passt zu Android-Mobiltelefonen und lädt diese auf

FlexiDock mit cleverem Design passt zu Android-Mobiltelefonen und lädt diese auf

Philips FlexiDock ist perfekt für Android-Telefone geeignet. Das einzigartige Design des FlexiDock ist mit den meisten Android-Telefonen kompatibel, unabhängig davon, ob sich die Anschlussbuchse des Telefons auf der Unterseite, auf der Seite oder auf der Oberseite befindet. Diese extreme Flexibilität ist einmalig und optimal für Android-Telefone unterschiedlicher Hersteller, die keine standardisierte Position oder Ausrichtung für die Micro-USB-Anschlussbuchse besitzen. Die Dockingstation ist ebenfalls anpassbar, wodurch Ihr Smartphone sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Position gehalten werden kann und Sie Ihr Android-Telefon in der Mitte des Lautsprechers positionieren können.

Musikübertragung über Bluetooth von Ihrem Android-Gerät

Musikübertragung über Bluetooth von Ihrem Android-Gerät

Hören Sie Ihre Lieblingslieder auf einem Lautsprecher mit herausragendem Sound. Diese Philips Dockingstation gibt Musik von Android-Geräten über Bluetooth wieder. Laden Sie einfach die Philips DockStudio App kostenlos herunter, und die Bluetooth-Funktion wird automatisch aktiviert, wenn Ihr Gerät angeschlossen wird. Sie profitieren von sattem, herausragendem Sound bei unschlagbarem Komfort. Diesen Sound zu übertreffen, ist schwer.

Laden Sie ein zweites mobiles Gerät über USB

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.0

von 5

36

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

2

27/09/2012

Deutschland

Deutschland

absolut genial

Kann ich nur weiter Empfelen...:-) Klaarer klang, starker sound und grossartige leistung... Einfach top

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Diese Bewertung wurde für AS351 Dockingstation mit Bluetooth® verfasst

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04/12/2015

Italia

Italia

Da guerrilla

Non lo recensisco con molti fronzoli, sarò schietto. Semplicemente magnifico. In mio possesso da ormai 3 anni ha resistito ad ogni incidente e intemperia mi siano capitati. Cadute, umidità, polvere e "messe in carica" al limite della violenza e mai un graffio, ancora perfetto. Audio eccellente per la fascia che ricopre, forse un po' scarsino ai bassi ma sempre ottima qualità. Complimenti Philips.

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Diese Bewertung wurde für AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth® verfasst

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19/06/2013

Nederland

Nederland

mooi product

mooi apparaat met mooi geluid. ik vindt het alleen erg jammer dat er geen afstandbediening bij zit. ik dat op de dockingstation voor de Iphone wel. er dat is erg handig

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Diese Bewertung wurde für AS351 docking-luidspreker met Bluetooth® verfasst

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