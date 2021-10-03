Doppelter Wasserausgang für Trinken und Waschen

Mit Mikrofiltration- und RO-Filtrationsmodus. Im Mikrofiltrationsmodus fließt das Wasser nur durch den CP-Filter. Verunreinigungen werden reduziert, während Mineralien beigehalten werden. Das Wasser wird nicht abgelassen. Im RO-Reinigungsmodus fließt das Wasser sowohl durch den CP-Filter als auch durch den RO-Filter. Das Wasser wird für absolute Sauberkeit gereinigt.