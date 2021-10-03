Suchbegriffe

    • Sofortige Umkehrosmose-Technologie mit Tiefenfiltration Sofortige Umkehrosmose-Technologie mit Tiefenfiltration Sofortige Umkehrosmose-Technologie mit Tiefenfiltration

      Wasserfiltersystem unter der Spüle

      AUT2015/10

      Sofortige Umkehrosmose-Technologie mit Tiefenfiltration

      Mit der branchenführenden RO-Filtrationstechnologie verfügt dieses 3-Stufen-Filtersystem über eine Tiefenfiltration bis zu 0,0001 Mikrometer. Die RO-Membran mit 400 GPD ermöglicht eine sofortige Filterung von 1,05 l/min. Eine intelligente Anzeige erinnert an den Filterwechsel.

      Sofortige Umkehrosmose-Technologie mit Tiefenfiltration

      400 GPD-Design ohne Tank.

      • 3-stufiger RO-Filter
      • 400 GPD* ohne Tank
      • Zwei Filtermodi
      • Intelligente Anzeige
      Fortschrittliche mehrstufige Filterung für überragende Leistung

      Fortschrittliche mehrstufige Filterung für überragende Leistung

      Das 3-stufige Filtersystem filtert verschiedene Schadstoffe für eine hervorragende, langanhaltende Leistung. Der CP-Filter reduziert große Partikel und absorbiert Chlor, Pestizide und Chemikalien. Anschließend entfernt der RO-Filter alle gelösten Feststoffe aus dem Wasser. Entfernt 99,999 % der Bakterien, 99,999 % der Viren, 99,99 % Blei, 99 % der Pestizide, 99 % der Chemikalien und 99 % der Wasserhärte.*

      Bis zu 0,0001 Mikrometer Umkehrosmose-Technologie mit Tiefenfiltration

      Bis zu 0,0001 Mikrometer Umkehrosmose-Technologie mit Tiefenfiltration

      Die Umkehrosmose-Technologie mit Tiefenfiltration entfernt effektiv Schadstoffe bis zu einer Größe von 0,0001 Mikrometer.

      1,05 l/min schneller Fluss mit 400 GPD RO

      1,05 l/min schneller Fluss mit 400 GPD RO

      Mit 400 GPD (Liter pro Tag) ermöglicht die Umkehrosmose-Filtration einen schnellen Fluss von 1,05 l/min, sodass Sie innerhalb von Sekunden reines Wasser genießen können.

      Jeder Tropfen wird frisch gefiltert und spart Platz

      Jeder Tropfen wird frisch gefiltert und spart Platz

      Das tanklose Design bietet frisch gefiltertes Wasser nach Bedarf und senkt das Risiko einer sekundären Verschmutzung. Das kompakte Design spart Platz unter der Spüle.

      Doppelter Wasserausgang für Trinken und Waschen

      Doppelter Wasserausgang für Trinken und Waschen

      Mit Mikrofiltration- und RO-Filtrationsmodus. Im Mikrofiltrationsmodus fließt das Wasser nur durch den CP-Filter. Verunreinigungen werden reduziert, während Mineralien beigehalten werden. Das Wasser wird nicht abgelassen. Im RO-Reinigungsmodus fließt das Wasser sowohl durch den CP-Filter als auch durch den RO-Filter. Das Wasser wird für absolute Sauberkeit gereinigt.

      Schnelle Einstellung und schneller Filterwechsel

      Schnelle Einstellung und schneller Filterwechsel

      Die wichtigsten Leitungen und Anschlüsse für die erste Einstellung des Systems. Einfacher und hygienischer Filterwechsel dank QuickTwist-System ohne zusätzliche Werkzeuge und Reinigung.

      Die Anzeige der Filterlebensdauer erinnert Sie an einen rechtzeitigen Filterwechsel

      Die Anzeige der Filterlebensdauer erinnert Sie an einen rechtzeitigen Filterwechsel

      Die elektrische Anzeige der Filterlebensdauer erinnert Sie automatisch an einen Filterwechsel durch Berechnung der tatsächlichen Wasserfilterung. Ein zeitgerecht ausgewechselter Filter bietet eine konsistente Filterleistung.

      1,5:1 niedrigeres Abwasserverhältnis

      1,5:1 niedrigeres Abwasserverhältnis

      Dank des hervorragenden Verhältnisses von gefiltertem Wasser zum Abflusswasser (bis zu 1,5:1) spart unser System im Vergleich zu herkömmlichen RO-Systemen bis zu 350 % Wasser.

      Langlebige Filter können Wasser effektiver sparen

      Langlebige Filter können Wasser effektiver sparen

      Langlebige Filter können durch RO-Filter effektiver Wasser sparen: Bis zu 11.000 l Filterkapazität und 36 Monate Lebensdauer; PC-Filter: Bis zu 6.000 l Filterkapazität und 12 Monate Lebensdauer

      Erkennung von Lecks für mehr Sicherheit

      Erkennung von Lecks für mehr Sicherheit

      Der Detektor überwacht Wasserlecks, warnt und unterbricht automatisch die Wasserversorgung für den unwahrscheinlichen Fall eines Lecks.

      Optimale Leistung durch automatische Spülung der Membran

      Optimale Leistung durch automatische Spülung der Membran

      Mit der intelligenten automatischen Spülfunktion wird die Filterleistung der Umkehrosmose-Filtration mühelos aufrechterhalten.

      Technische Daten

      • Filterleistung

        Chlor-Reduzierung
        Ja
        Filterpräzision
        0,0001 Mikrometer
        Reduziert Bakterien
        Bis zu 99,999 %
        Reduzierung der Wasserhärte
        Ja
        Reduziert Pestizide
        bis zu 99,9 %
        Reduziert Trübheitsgrad
        Ja
        Reduziert VOC
        Ja
        Reduziert Viren
        bis zu 99,99 %
        Reduziert Schwermetalle
        bis zu 99 %
        Reduziert Chemikalien
        bis zu 99 %
        Reduziert Sedimente
        Ja

      • Technische Daten – Filter

        Filterkapazität
        • RO: 11.000 l
        • CP: 6.000 l
        Filtermaterial
        • 400 GPD RO-Modul
        • Sediment- und Kohlefilter
        Lebensdauer des Filters
        • CP-Filter 6–12 Monate
        • RO-Filter 24–36 Monate

      • Allgemeine Spezifikationen

        Produktmaße
        134*392*393  mm
        Fassungsvermögen des Wasserbehälters
        N
        Wasser-Einlasstemperatur
        5 bis 38  °C
        Flussrate (l/min)
        1,05 l/min
        Anwendbarer Betriebsdruck
        0,1~0,4 Mpa
        Verhältnis Wasserfluss
        1,5:1
        Zwei Wasserauslässe
        Y
        Leistung
        65 W

      • Sicherheitskonfigurationen

        Erinnerung an Filteraustausch
        Y
        Fehler-Erkennung
        Y
        Automatische Spülung
        Y

      • Im Labor von SGS getestet.
      • * Vom internen Labor getestet.
      • ** Richtwert von 10 l/Tag. Die tatsächliche Lebensdauer des Filters hängt von der täglichen Verwendung und der Qualität des örtlichen Leitungswassers ab.
