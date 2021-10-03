Suchbegriffe
AUT2015/10
Sofortige Umkehrosmose-Technologie mit Tiefenfiltration
Mit der branchenführenden RO-Filtrationstechnologie verfügt dieses 3-Stufen-Filtersystem über eine Tiefenfiltration bis zu 0,0001 Mikrometer. Die RO-Membran mit 400 GPD ermöglicht eine sofortige Filterung von 1,05 l/min. Eine intelligente Anzeige erinnert an den Filterwechsel.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen.
Das 3-stufige Filtersystem filtert verschiedene Schadstoffe für eine hervorragende, langanhaltende Leistung. Der CP-Filter reduziert große Partikel und absorbiert Chlor, Pestizide und Chemikalien. Anschließend entfernt der RO-Filter alle gelösten Feststoffe aus dem Wasser. Entfernt 99,999 % der Bakterien, 99,999 % der Viren, 99,99 % Blei, 99 % der Pestizide, 99 % der Chemikalien und 99 % der Wasserhärte.*
Die Umkehrosmose-Technologie mit Tiefenfiltration entfernt effektiv Schadstoffe bis zu einer Größe von 0,0001 Mikrometer.
Mit 400 GPD (Liter pro Tag) ermöglicht die Umkehrosmose-Filtration einen schnellen Fluss von 1,05 l/min, sodass Sie innerhalb von Sekunden reines Wasser genießen können.
Das tanklose Design bietet frisch gefiltertes Wasser nach Bedarf und senkt das Risiko einer sekundären Verschmutzung. Das kompakte Design spart Platz unter der Spüle.
Mit Mikrofiltration- und RO-Filtrationsmodus. Im Mikrofiltrationsmodus fließt das Wasser nur durch den CP-Filter. Verunreinigungen werden reduziert, während Mineralien beigehalten werden. Das Wasser wird nicht abgelassen. Im RO-Reinigungsmodus fließt das Wasser sowohl durch den CP-Filter als auch durch den RO-Filter. Das Wasser wird für absolute Sauberkeit gereinigt.
Die wichtigsten Leitungen und Anschlüsse für die erste Einstellung des Systems. Einfacher und hygienischer Filterwechsel dank QuickTwist-System ohne zusätzliche Werkzeuge und Reinigung.
Die elektrische Anzeige der Filterlebensdauer erinnert Sie automatisch an einen Filterwechsel durch Berechnung der tatsächlichen Wasserfilterung. Ein zeitgerecht ausgewechselter Filter bietet eine konsistente Filterleistung.
Dank des hervorragenden Verhältnisses von gefiltertem Wasser zum Abflusswasser (bis zu 1,5:1) spart unser System im Vergleich zu herkömmlichen RO-Systemen bis zu 350 % Wasser.
Langlebige Filter können durch RO-Filter effektiver Wasser sparen: Bis zu 11.000 l Filterkapazität und 36 Monate Lebensdauer; PC-Filter: Bis zu 6.000 l Filterkapazität und 12 Monate Lebensdauer
Der Detektor überwacht Wasserlecks, warnt und unterbricht automatisch die Wasserversorgung für den unwahrscheinlichen Fall eines Lecks.
Mit der intelligenten automatischen Spülfunktion wird die Filterleistung der Umkehrosmose-Filtration mühelos aufrechterhalten.
Filterleistung
Technische Daten – Filter
Allgemeine Spezifikationen
Sicherheitskonfigurationen
