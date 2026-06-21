Eingestellt
Hautschonendes System
1 Kammaufsatz, 3 mm
50 Min. Akkubetrieb/8 Std. Ladezeit
Das Gerät wurde für eine sichere und sanfte Rasur von Achselhöhlen, Brust, Bauch, Rücken, Schultern, Intimbereich und Beinen entwickelt. Das hautschonende System erfasst und schneidet Haare unterschiedlicher Länge, ohne dass andere Produkte notwendig wären oder scharfe Klingen die Haut berühren. Der bidirektionale Langhaarschneider schneidet längere Haare, die für ein gründlicheres Ergebnis von der Scherfolie entfernt werden.
Das hautschonende System verfügt über antiallergene Scherfolie und abgerundete Spitzen zum Schutz der Haut beim Rasieren.
1 Kammaufsatz für ein natürliches 3-mm-Ergebnis beim Trimmen enthalten. Befestigen Sie den Kammaufsatz am Rasiersystem, um Haare auf eine gleichmäßige Länge von 3 mm zu trimmen. Für eine glattere Rasur können Sie das Rasiersystem auch ohne Kammaufsatz verwenden. Bei dickeren Haaren wird ein vorheriges Trimmen mit dem Kammaufsatz empfohlen.
4.1
von 5
742
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
string-fan
21/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bin sehr zufrieden mit dem Bodygroom und rasiert im Intimbereich sehr gut.
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Date of Use 2026-06-19
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Date of Use 2026-06-19
Holm-Hansen
11/04/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Beauty
Tolles Gerät, Liegt gut in der Hand und hautschonend
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
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Max8000
03/10/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Vorteile
Einfach zu bedienen, keine Verletzungen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 3000 BG3027/03 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 3000 BG3027/03 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024.