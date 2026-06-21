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  • Gründliches Trimmen und sanfte Rasur
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Eingestellt

Bodygroom series 3000Wasserfester Bodygroomer

BG2024/15

4.1
| (742) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.
Gründliches Trimmen und sanfte Rasur
Die Series 3000 wurde dazu entwickelt, Haare zu entfernen, ohne dabei Ihre Haut zu beeinträchtigen. Sie können Ihre Haare mit dem hautschonenden System rasieren oder mit dem im Lieferumfang enthaltenen 3-mm-Kammaufsatz trimmen.
Alle Vorteile anzeigen
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Gründliches Trimmen und sanfte Rasur

  • Hautschonendes System

  • 1 Kammaufsatz, 3 mm

  • 50 Min. Akkubetrieb/8 Std. Ladezeit

Sanftes Trimmen und Rasieren für den ganzen Körper

Sanftes Trimmen und Rasieren für den ganzen Körper

Das Gerät wurde für eine sichere und sanfte Rasur von Achselhöhlen, Brust, Bauch, Rücken, Schultern, Intimbereich und Beinen entwickelt. Das hautschonende System erfasst und schneidet Haare unterschiedlicher Länge, ohne dass andere Produkte notwendig wären oder scharfe Klingen die Haut berühren. Der bidirektionale Langhaarschneider schneidet längere Haare, die für ein gründlicheres Ergebnis von der Scherfolie entfernt werden.

Hautschonende, abgerundete Spitzen und antiallergene Scherfolie

Hautschonende, abgerundete Spitzen und antiallergene Scherfolie

Das hautschonende System verfügt über antiallergene Scherfolie und abgerundete Spitzen zum Schutz der Haut beim Rasieren.

3-mm-Kamm für gründliches Trimmen enthalten

3-mm-Kamm für gründliches Trimmen enthalten

1 Kammaufsatz für ein natürliches 3-mm-Ergebnis beim Trimmen enthalten. Befestigen Sie den Kammaufsatz am Rasiersystem, um Haare auf eine gleichmäßige Länge von 3 mm zu trimmen. Für eine glattere Rasur können Sie das Rasiersystem auch ohne Kammaufsatz verwenden. Bei dickeren Haaren wird ein vorheriges Trimmen mit dem Kammaufsatz empfohlen.

Technische Daten

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4.1

von 5

742

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

21/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Bin sehr zufrieden mit dem Bodygroom und rasiert im Intimbereich sehr gut.

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

Date of Use 2026-06-19

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

Date of Use 2026-06-19

11/04/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Beauty

Tolles Gerät, Liegt gut in der Hand und hautschonend

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

03/10/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Vorteile

Einfach zu bedienen, keine Verletzungen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 3000 BG3027/03 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 3000 BG3027/03 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024. 