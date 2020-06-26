Eingestellt
BRE620/00
Für Beine und Körper
Keramikpinzetten erfassen feine Haare
S-förmiger Griff
+ 3 Zubehörteile
Unser Epilierkopf bietet eine einzigartige strukturierte Keramikoberfläche, die selbst feinste Härchen und Haare, die 4 Mal kürzer sind als mit Wachs, sanft entfernt. Jetzt mit schnellerer Scheibenrotation als je zuvor (2.200 U/Min.) für unsere schnellste Haarentfernung.
Der besonders breite Epilierkopf erfasst mehr Haut und sorgt so mit jedem Zug für schnellere Haarentfernung.
Der ergonomische S-förmige Griff ermöglicht eine einfache Anwendung für eine optimale Handhabung und eine gründlichere Enthaarung am ganzen Körper mit natürlichen und präzisen Bewegungen.
Auszeichnungen
3.9
von 5
635
Bewertungen
Coolcat85
26/06/2020
Deutschland
Ein Produkt das auf ganzer Linie überzeugt!!!
Der Philips Satinelle Advanced Epilierer überzeugt nicht nur mit seinem schlanken Design sondern ebenso mit seiner präzisen aber dennoch sanften Haarentfernung selbst feinster Härchen.
Vorteile
sanfte Entfernung feinster Haare, Akkubetrieb bis zu 40 Minuten, nass und trocken anwendbar, formschlank
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle Advanced BRE605/00 Epilierer, nass und trocken verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Tinna3688
28/05/2020
Deutschland
Zufrieden
Das was er machen soll macht er gut, man muss schon mehrmals über einige stellen gehen aber das ist ok.
Vorteile
Gutter epilator kann in der Dusche verwendet werden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Karmencita
21/04/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Immer wieder Philips
Habe vorher Epiliere von Philips gehabt (10 Jahren), und habe lange überlegt eine neue zu kaufen weil ich Angst hatte das ich nicht wieder eine so gute Epiliere finde würde. Nach 2 Monaten Überlegung und Sucherei habe mich entschieden für diese eine und habe gut gemacht. Also kann nur sagen: immer wieder Philips.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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