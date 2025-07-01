Suchbegriffe
Einkaufswagen
Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
BT3617/15
Schnelles und präzises Trimmen
Geschwindigkeit und Komfort bei jedem Gebrauch. Unsere abgerundeten Spitzen bieten ein sanftes Trimmen, während die selbstschärfenden Klingen das Trimmen beschleunigen, indem Schnittbewegungen nicht mehr wiederholt werden müssen. Außerdem erhalten Sie mit 20 Längeneinstellungen genau die Präzision, die Sie sich wünschen.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Bartpflege mit abgerundeten Klingen
Gesamtzeit
recurring payment
Die selbstschärfenden Klingen mit abgerundeten Spitzen sind sanft zur Haut und sorgen für ein angenehmeres Trimmen. Sie bleiben zudem so scharf wie am ersten Tag, ohne dass Klingenöl erforderlich ist. Die nicht korrosiven Klingen sind ebenfalls leicht zu reinigen.
Das Präzisionsrad des Trimmers verfügt über 20 Längeneinstellungen in 0,5-mm-Schritten, damit Sie Ihren Bart so präzise gestalten können, wie Sie es benötigen.
Die fortschrittlichen Lift & Trim-Kämme heben Haare in Richtung der Klinge an und erfassen Haare mit jedem Zug für ein effizientes und gleichmäßiges Trimmerlebnis.
Da der Trimmer zu 100 % abwaschbar ist, können Sie ihn einfach unter fließendem Wasser abspülen und so Ihre Pflege noch einfacher machen.
Unser ergonomischer Griff mit Rillen macht das Gerät einfach zu halten und zu bedienen, sodass Sie den Komfort und die Kontrolle haben, die Sie für einen perfekten Look benötigen.
Unser langlebiger Lithium-Akku bietet bis zu 60 Minuten für ein leistungsstarkes, kontinuierliches Trimmerlebnis.
Die Anzeige informiert Sie umfassend über den Akkustatus und darüber, ob der Akku vollständig aufgeladen ist. So sind Sie immer bereit für die nächste Pflege.
Zubehör
Leistung
Design
Service
Benutzerfreundlichkeit
Zusammenfassung
Stylingzubehör
Kämme
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.