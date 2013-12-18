Eingestellt
CAM102BL/00
Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht
Der ESee-Camcorder CAM102 sorgt für glasklare Erinnerungen dank Full-HD-Aufnahmequalität. Nehmen Sie Videos per Tastendruck auf, und geben Sie diese direkt über den Fernseher wieder. Schließen Sie den Camcorder mit dem integrierten USB-Stecker im Handumdrehen an Geräte an.
Dank des MicroSD-Kartensteckplatzes am Philips Camcorder können Sie so viele Aufnahmen machen, wie Sie möchten. Die MicroSD-Karte ist zwar klein, aber sie bietet eine hohe Speicherkapazität und speichert alle Ihre Videos und Fotos. Aufgrund der geringen Größe können Sie ganz leicht ein paar mehr für unterwegs mitnehmen. Der Kartensteckplatz am Camcorder eignet sich für alle Universal-MicroSD-Karten, sodass Sie den Speicherplatz auf bis zu 32 GB erweitern und somit bis zu 16 Stunden Videos in HD aufnehmen können. Legen Sie einfach los.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.4
von 5
16
Bewertungen
SalvaAO
18/12/2013
España
buena calidad en fotos y video
buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für CAM102BL Videocámara de alta definición verfasst
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zappie35
09/10/2011
Nederland
een fijn apparaat
ligt goed in de hand hij is dusdnig klein dat je hem gemakkelijk kan meenemen in een broekzak. De beelden zijn goed en zijn ook gemakkelijk over te brengen nar de computer middels het mooi weggewerkte USB aansluiting al met al een fijn apparat
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jan149
28/06/2013
Nederland
Dit product is direct klaar voor gebruik.
Het heeft wel wat moeite gekost om de 'gebruiksaanwijzing' te downloaden en om uit te vinden hoe het apparaat kon worden opgeladen. Dit is met elk iPad oplaadapparaat te doen. Is maar dat je het weet.
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