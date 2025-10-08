Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    • Schmeckt wie im Café, fühlt sich wie daheim an Schmeckt wie im Café, fühlt sich wie daheim an Schmeckt wie im Café, fühlt sich wie daheim an
    • Play Pause

      Café Aromis Series 8000 Philips Kaffeevollautomat

      EP8757/20

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Schmeckt wie im Café, fühlt sich wie daheim an

      Genieße mit Philips Café Aromis daheim einen Kaffee wie im Kaffeehaus. Kreiere mehr als 50 Getränke von Espresso bis hin zu Cold Brew – mit mehr Bohnen* für einen Geschmack wie im Kaffeehaus. Produziere samtig heißen oder kalten Schaum mit LatteGo Pro und reinige das Gerät in 10 Sekunden unter fließendem Wasser.

      Alle Vorteile ansehen

      Ähnliche Produkte

      Alle anzeigen Kaffeevollautomaten

      Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

      Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

      Setpreis

      Überspringen

      Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

      Zubehör hinzufügen

      Alles anzeigen
      Dieses Produkt
      Café Aromis Series 8000
      - {discount-value}

      Café Aromis Series 8000

      Philips Kaffeevollautomat

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Schmeckt wie im Café, fühlt sich wie daheim an

      Die Intensität, die du liebst: von Espresso bis Cold Brew

      • Qualität wie im Café dank BrewExtract Technologie
      • Samtiger Milchschaum dank LatteGo Pro
      • Mehr als 50 heiße und kalte Getränke für jede Stimmung
      • Mühelose Reinigung
      • Intuitives Display für einfache Handhabung
      Mehr Bohnen, mehr Geschmack

      Mehr Bohnen, mehr Geschmack

      Das Geheimnis einer Intensität wie im Café? Unsere BrewExtract Technologie dosiert und presst mehr Bohnen* in jedes Getränk, damit du mit deiner Espressomaschine den unvergleichlichen Geschmack wie im Café erhältst. Du willst, dass einfach alles passt? Dann verleihe deinen Getränken mit einer der 7 Intensitätsstufen das gewisse Etwas.

      Samtiger Milchschaum für all deine Café-Favoriten

      Samtiger Milchschaum für all deine Café-Favoriten

      Kaffeehausqualität bedeutet auch samtiger Milchschaum – heiß oder kalt. Hier kommt LatteGo Pro ins Spiel. Von Cappuccino bis hin zu Iced Latte liefert unser Milchsystem sowohl mit Kuhmilch als auch pflanzenbasierter Milch Ergebnisse in Kaffeehausqualität. Es ist spülmaschinenfest und hat keine Schläuche. Das heißt, du kannst es in 10 Sekunden unter fließendem Wasser reinigen. Genieße professionellen Schaum mit LatteGo Pro, dem innovativen Milchaufschäumer in unseren Kaffeevollautomaten.

      Mehr als 50 heiße und kalte Getränke für jede Stimmung

      Mehr als 50 heiße und kalte Getränke für jede Stimmung

      Entdecke über 50 heiße und kalte Kaffeekreationen: von intensivem Espresso bis zu erfrischendem Cold Brew. Diese Kaffeemaschine für heißen Kaffee und Eiskaffee ist die perfekte Lösung für Familien und Kaffeeliebhaber, die auch zu Hause Kaffee in Café-Qualität genießen wollen.

      Der volle Genuss mit minimalem Reinigungsaufwand

      Der volle Genuss mit minimalem Reinigungsaufwand

      Reinige LatteGo Pro in 10 Sekunden unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine: Die Brüheinheit kann unter dem Wasserhahn ausgespült werden. Wenn es an der Zeit für ein Reinigungsprogramm wie bspw. Entkalken ist, leitet dich deine Maschine durch das Programm.

      Dein Lieblingskaffee auf Tastendruck

      Dein Lieblingskaffee auf Tastendruck

      Das intuitive TFT-Touch-Display (4,3 Zoll) garantiert müheloses Kaffeekochen mit einem Tastendruck und personalisierten Benutzerprofilen. Eine einfache Steuerung erleichtert er allen im Haushalt, hochwertigen Kaffee daheim zu genießen.

      Dein Barista für daheim

      Dein Barista für daheim

      Wir stellen vor: dein Barista-Assistent. Er unterstützt dich jeden Tag dabei, einen noch besseren Kaffee zu kochen. Du kannst ihn über die Maschine oder die App verwenden. Wenn du mit ihm chattest und ihm sagst, welche Bohnen du verwendest, lässt er dich automatisch wissen, wie du deine Einstellungen anpassen musst, damit du das Maximum aus deinen Bohnen holst. Der Barista-Assistent hilft dir dabei, die Stärke, das Volumen oder die Temperatur nach deinem Gusto anzupassen. Du kannst mit ihm sogar remote Kaffee kochen. Er ist immer an deiner Seite, damit jede Tasse so schmeckt, als ob sie von einem echten Barista bei dir daheim zubereitet worden wäre.

      Authentischer Cold Brew-Geschmack

      Authentischer Cold Brew-Geschmack

      Erlebe erfrischenden Cold Brew auf Tastendruck: gut ausgewogen und mild und bereit, wenn du ihn brauchst.

      40 % leiser dank SilentBrew Technologie**

      40 % leiser dank SilentBrew Technologie**

      Unsere patentierte SilentBrew Technologie reduziert die Geräusche der Maschine und erleichtert es dir, das simple Vergnügen des Kaffeekochens zu genießen. Dank Schallschutz und leisem Mahlvorgang erzeugen unsere Maschinen 40 % weniger Lärm als frühere Modelle und verfügen über eine Quiet Mark-Zertifizierung.

      Aromatischer Kaffee aus frischen Bohnen

      Aromatischer Kaffee aus frischen Bohnen

      Kaffee in Café-Qualität startet mit frisch gemahlenen Bohnen. Füge deine Lieblingsbohnen hinzu, wähle deinen Kaffee aus und lass das integrierte Mahlwerk dieses unwiderstehliche Aroma und diesen himmlischen Geschmack freisetzen. Mit einer der 12 Einstellungen kannst du deine Mahlgröße optimieren: von fein bis grobkörnig.

      Noch mehr Geschmack dank der Extra Shot-Funktion

      Noch mehr Geschmack dank der Extra Shot-Funktion

      Genieße mehr Geschmack und starken Kaffee ohne Bitterkeit mit unserer Extra Shot-Funktion. Du kannst sie zu jedem unserer Kaffeerezepte hinzufügen, außer wenn du die Funktion für Kaffeepulver verwendest.

      Spare mit dem Eco-Modus Wasser und Energie

      Spare mit dem Eco-Modus Wasser und Energie

      Verwende den Eco-Modus, um den Wasser- und Energieverbrauch zu reduzieren, ohne Kompromisse bei der Kaffeequalität einzugehen. Mit unserer Philips Café Aromis kannst du das Haupt- und Tassenlicht früher dimmen, weniger Wasser beim Spülen verwenden, schneller in den Standby-Modus wechseln oder die Helligkeit dimmen.

      Bis zu 5.000 Tassen*** ohne Entkalken dank AquaClean Filter

      Bis zu 5.000 Tassen*** ohne Entkalken dank AquaClean Filter

      Bereite mit einem AquaClean Filter bis zu 5.000 Tassen zu, ohne die Maschine entkalken zu müssen. Der Filter reinigt das Wasser, bevor der Brühvorgang beginnt, sodass dein Kaffee noch aromatischer schmeckt.

      Mit der HomeID App remote Kaffee kochen und Tipps erhalten

      Mit der HomeID App remote Kaffee kochen und Tipps erhalten

      Hol dir Kaffeetipps, -rezepte und -hilfe direkt über die HomeID App: Dein digitaler Barista begleitet dich bei jedem Schritt.

      Gemacht, um dein Zuhause auf das nächste Level zu heben

      Gemacht, um dein Zuhause auf das nächste Level zu heben

      Der Philips Café Aromis Kaffeevollautomat mit Mahlwerk und Milchaufschäumer bereitet nicht nur köstlichen Kaffee zu, sondern hebt auch deine Küche insgesamt auf ein neues Level. Ein elegantes Design, zarte Kurven und ein intuitives Display verleihen deinem Zuhause einen eleganten, europäischen Touch.

      Mehr Tassen, weniger Nachfüllen

      Mehr Tassen, weniger Nachfüllen

      Koche mehr hochwertigen Kaffee und fülle weniger nach dank dem großzügigen Wasserbehälter (1,9 l). Das heißt eine Tasse nach der anderen für die ganze Familie oder wenn du Freunde zu Besuch hast.

      Technische Daten

      • Allgemeine Daten

        Kaffeeart
        Frischen Bohnen
        Benutzerbeteiligung
        Tastendruck
        Vorprogrammierte Getränke
        54
        Anzahl Portionen
        2
        Druck
        15 bar
        Integriertes Mahlwerk
        Ja
        Mahlgradeinstellungen
        12
        Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters
        275 g
        Milchschaum
        Ja
        Milchsystem
        LatteGo Pro
        Milchbehälter
        0,25 l
        Fassungsvermögen des Wasserbehälters
        1,9 l
        Profile
        8
        Hauptmaterial
        Kunststoff
        Sekundärmaterial
        Metall
        Technologie
        BrewExtract Technologie, Bean Adjust, Quick Start, LatteGo Pro, SilentBrew
        Benutzeroberfläche
        Intuitiver TFT-Touchscreen (4,3 Zoll)
        Garantie
        2 Jahre
        Konnektivität
        Ja
        Spülmaschinenfeste Teile
        Ja

      • Technische Daten

        Energieeffizienzklasse
        Klasse A
        Leistung
        1.500 W
        Spannung
        230 V
        Frequenz
        50 Hz
        Anzahl im Paket
        1

      • Sicherheitsfunktion

        Timer für automatische Abschaltung
        Ja
        Sicherheitszertifizierung
        Ja

      • Gewicht und Abmessungen

        Produktlänge
        452 mm
        Produktbreite
        251 mm
        Produkthöhe
        389 mm
        Produktgewicht
        9,3 kg
        Verpackungslänge
        493 mm
        Verpackungsbreite
        289 mm
        Verpackungshöhe
        473 mm
        Verpackungsgewicht
        10–12,3 kg

      • Kompatibilität

        Zubehörteile 1
        LatteGo Pro Hot
        Zubehörteile 2
        LatteGo Pro Cold
        Zubehörteile 3
        AquaClean Filter
        Zubehörteile 4
        Messlöffel
        Zubehörteile 5
        Wasserhärte-Teststreifen
        Passendes Zubehör 1
        Kaffeefettlöser-Tabletten
        Passendes Zubehör 2
        Entkalker für Espressomaschinen

      • Nachhaltigkeit

        Benutzerhandbuch
        > 75 % recyceltes Papier
        Verpackung
        > 95 % recycelte Materialien

      • Ursprungsland

        Hergestellt in
        Rumänien

      • Energieeffizienz

        Stromverbrauch im Standby-Modus
        0,2 W
        Stromverbrauch (ausgeschaltet)
        n. v.
        Stromverbrauch im Netzwerk-Standby-Modus
        0,4 W
        Zeitraum, bis automatisch in den Standby-Modus gewechselt wird
        15 Minuten
        Zeitraum, bis in die automatische Abschaltung gewechselt wird
        n. v.
        Zeitraum, bis automatisch in den Netzwerk-Standby-Modus gewechselt wird
        15 Minuten
        Messstandard
        EN 50564:2011

      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.
      Clippin

      Ersatzteil oder Zubehör finden

      Gehe zu Teile und Zubehör

      Ersatzteile und Zubehör

      Vorgeschlagene Produkte

      Kürzlich angesehene Produkte

      Bewertungen

      Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

      • * im Vergleich zu allen anderen Philips Kaffeevollautomaten
      • ** Im Vergleich zu früheren Philips Kaffeevollautomaten
      • *** Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.

      Wartungsservice für Philips und Saeco Kaffee­voll­automaten

      transparent background

      Durch ein komplexes Betriebssystem kann Ihr Kaffeevollautomat hochwertige und vielfältige Kaffeegetränke herstellen. Wir bieten Ihnen zusätzlich zu der täglichen Pflege Zuhause für 99,00 € einen Wartungsservice an, der von unseren erfahrenen Technikern durchgeführt wird. Ihr Kaffeevollautomat wird gründlich gereinigt, entkalkt und alle Dichtungen werden professionell überprüft und erneuert.

      nur 99,00 € inkl. Abholung mit Transportbox

      Wartung beauftragen
      coffee machine with filter
      Nach oben
      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

      Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.