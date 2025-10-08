Dein Barista für daheim

Wir stellen vor: dein Barista-Assistent. Er unterstützt dich jeden Tag dabei, einen noch besseren Kaffee zu kochen. Du kannst ihn über die Maschine oder die App verwenden. Wenn du mit ihm chattest und ihm sagst, welche Bohnen du verwendest, lässt er dich automatisch wissen, wie du deine Einstellungen anpassen musst, damit du das Maximum aus deinen Bohnen holst. Der Barista-Assistent hilft dir dabei, die Stärke, das Volumen oder die Temperatur nach deinem Gusto anzupassen. Du kannst mit ihm sogar remote Kaffee kochen. Er ist immer an deiner Seite, damit jede Tasse so schmeckt, als ob sie von einem echten Barista bei dir daheim zubereitet worden wäre.