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Steam Plus Bodenreiniger zum Fegen und Dampfen

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Steam PlusBodenreiniger zum Fegen und Dampfen

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Handbücher und Dokumentation

Gebrauchsfertiges Ersatzset mit zwei waschbaren und wiederverwendbaren Microfaserkissen und ein Aktivkalkfilter, der die Lebensdauer Ihres Philips SteamPlus Dampfreinigers verlängert.

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  • 28 May 2026

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