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Steam Plus Bodenreiniger zum Fegen und Dampfen
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Gebrauchsfertiges Ersatzset mit zwei waschbaren und wiederverwendbaren Microfaserkissen und ein Aktivkalkfilter, der die Lebensdauer Ihres Philips SteamPlus Dampfreinigers verlängert.
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