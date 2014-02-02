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Eingestellt

Dampfbügeleisen

GC2960/02

3.7

| (6) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

Für jederzeit großartige Ergebnisse benötigen Sie ein Bügeleisen, das Sie nie im Stich lässt. Mit der neuen SteamGlide-Bügelsohle, dem konstant hohen Dampfausstoß sowie den Entkalkertabletten ist dieses Philips Bügeleisen nicht nur praktisch, sondern auch dauerhaft qualitativ hochwertig!

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Bügeleisen mit SteamGlide Dampfbügelsohle

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

  • 2.200 W

  • 35 g/min Dampfleistung

  • Dampfstoß von 110 g

2.200 W für konstant hohe Dampfleistung

2.200 W für konstant hohe Dampfleistung

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 35 g/min

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 35 g/min

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 35 g/min – ideal zum Glätten aller Falten.

110 g Dampfleistung glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten

110 g Dampfleistung glättet ohne Mühe auch hartnäckige Falten

Der Dampfstoß des Bügeleisens von 110 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Auszeichnungen

  • Bild von VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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3.7

von 5

6

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

02/02/2014

België

België

Helemaal naar verwachting en die was hoog gespannen

Wat een genoegen zo'n nieuw strijkijzer. Alles klopt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer verfasst

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06/01/2016

België

België

Verifizierter Käufer

goed

beter dan vorig oud strijkijzer, ik ben tevreden en kan weer lekker strijken

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer verfasst

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02/12/2013

België

België

alles in orde.

Is simpel en gemakelijk te gebruiken. Geen overbodige knopen. Doet wat het moet doen en niets meer of minder.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer verfasst

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