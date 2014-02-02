Eingestellt
Beste Ergebnisse – Tag für Tag
Für jederzeit großartige Ergebnisse benötigen Sie ein Bügeleisen, das Sie nie im Stich lässt. Mit der neuen SteamGlide-Bügelsohle, dem konstant hohen Dampfausstoß sowie den Entkalkertabletten ist dieses Philips Bügeleisen nicht nur praktisch, sondern auch dauerhaft qualitativ hochwertig!
2.200 W
35 g/min Dampfleistung
Dampfstoß von 110 g
Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 35 g/min – ideal zum Glätten aller Falten.
Der Dampfstoß des Bügeleisens von 110 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.
Auszeichnungen
3.7
von 5
6
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Ria42
02/02/2014
België
Helemaal naar verwachting en die was hoog gespannen
Wat een genoegen zo'n nieuw strijkijzer. Alles klopt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerLife GC2960/50 Stoomstrijkijzer verfasst
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Mijnguy
06/01/2016
België
Verifizierter Käufer
goed
beter dan vorig oud strijkijzer, ik ben tevreden en kan weer lekker strijken
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zwansni
02/12/2013
België
alles in orde.
Is simpel en gemakelijk te gebruiken. Geen overbodige knopen. Doet wat het moet doen en niets meer of minder.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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