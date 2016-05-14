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  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron
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Eingestellt

Azur IonicSteam Iron

GC4630/02

3

| (3) Bewertungen

1 Auszeichnung

Entfernt Falten mühelos aus Baumwolle und Leinen

Entferne selbst die hartnäckigsten Falten dank Ionic DeepSteam. Dieses leistungsstarke Dampfbügeleisen erzeugt 50% kleinere Dampfpartikel, die tief in widerspenstige Stoffe wie Baumwolle und Leinen eindringen, damit du ganz einfach großartige Ergebnisse erzielst!

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Kraftvolles Bügeln mit Ionic DeepSteam

Entfernt Falten mühelos aus Baumwolle und Leinen

  • Ionic Deepsteam

50% kleinere Dampfpartikel dringen tiefer in hartnäckige Falten ein

50% kleinere Dampfpartikel dringen tiefer in hartnäckige Falten ein

Der Ionisierungsprozess erzeugt kleinere Dampfpartikel, die tiefer in den Stoff eindringen. Das bedeutet, dass selbst die hartnäckigsten Falten mühelos entfernt werden.

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 40 g/min

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 40 g/min

Gleichmäßiger Dampfausstoß des Philips Dampfbügeleisens von bis zu 40 g/min – die ideale Dampfmenge zum Glätten aller Falten.

SteamGlide – Premium-Bügelsohle von Philips

SteamGlide – Premium-Bügelsohle von Philips

Die SteamGlide Bügelsohle ist die beste Bügelsohle von Philips für dein Dampfbügeleisen. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Kratzfestigkeit, sehr gute Gleiteigenschaften und ist zudem leicht zu reinigen.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Bild von VRS_PBTAWARD66

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3.0

von 5

3

Bewertungen

5
1

14/05/2016

Nederland

Nederland

Werkt goed

Wij gebruiken de strijkijzer met plezier.......... .........

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Ionic GC4630 Stoomstrijkijzer verfasst

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Diese Bewertung wurde für Azur Ionic GC4630 Stoomstrijkijzer verfasst

25/09/2009

United Kingdom

United Kingdom

Steam

50% smaller steam!!! Wow!!! Explain to me how this works please, seeing as steam particles are individual H2O molecules.... Fission possibly?!?! Incredible....

Diese Bewertung wurde für Azur Ionic GC4630 Steam iron verfasst

Diese Bewertung wurde für Azur Ionic GC4630 Steam iron verfasst

28/06/2012

United Kingdom

United Kingdom

Good features let down badly by a sole plate that sticks to many different fabrics despite regular cleaning

Good featuires on a well desgned comfortable to use iron. The performance is generally poor it drips water when hot and soleplate has a tendency to stck to many fabrics despite regular cleaning. I cannot reccommend this model to anyone, and I hiope some of the other models perform better! Disappointing from a major supplier of electrical goods.

Diese Bewertung wurde für Azur Ionic GC4630 Steam iron verfasst

Diese Bewertung wurde für Azur Ionic GC4630 Steam iron verfasst

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