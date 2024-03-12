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6400 series Dampfbügelstation

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Handbücher und Dokumentation

User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system

  • PDF Datei, 1.1 MB
  • 12 March 2024

Genießen Sie den Komfort eines kompakten Bügeleisens. Verdoppeln Sie Ihre Bügelgeschwindigkeit mit Dampfdruck.

  • PDF Datei
  • 21 January 2025

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