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Rund ums Bügeln
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6400 series Dampfbügelstation
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User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system
Genießen Sie den Komfort eines kompakten Bügeleisens. Verdoppeln Sie Ihre Bügelgeschwindigkeit mit Dampfdruck.
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Welches Wasser kann ich im Philips Dampfbügelsystem oder Dampfgarer verwenden?
Wie reinige ich den Wasserbehälter meiner Philips Dampfbügelstation?
Wie reinige ich die Bügelsohle meines Philips Dampf-/Trocken-Bügeleisens?
500 SeriesFusselrasierer
Fusselrasierer
Wasser tritt aus der Bügelsohle aus
Die blaue Anzeige der Philips Dampfbügelstation blinkt
Die Philips Dampfbügelstation funktioniert nicht mehr
Meine Philips Dampfbügelstation entfernt keine Falten
Mein Philips Bügelsystem verursacht einen Stromausfall.
Die Calc-Clean-Anzeige am Dampfbügeleisen blinkt weiterhin
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