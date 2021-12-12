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Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren
Max. Druck: 6,5 Bar
Dampfstoß von bis zu 440 g
2,5-Liter-Wasserbehälter
Ultraleichtes Bügeleisen
Der Wasserbehälter verfügt über ein besonders großes Fassungsvermögen von 2,5 l. Dies ermöglicht eine komfortable, kontinuierliche Nutzung von bis zu 3 Stunden, in denen der Behälter nicht nachgefüllt werden muss. Zudem ist er transparent, damit du jederzeit aus allen Winkeln sehen kannst, wie viel Wasser noch vorhanden ist. Wenn du den Behälter der Dampfbügelstation nachfüllen musst, steht dir dazu eine große Einfüllöffnung zur Verfügung, sodass du den Behälter zu jeder Zeit während des Bügelns ganz einfach unter dem Wasserhahn oder alternativ mit einer Kanne oder Flasche nachfüllen kannst.
Regelmäßiges Entkalken schützt das Bügeleisen und gewährleistet, dass du weiterhin die beste Dampfleistung erhältst. Die speziell entwickelte und optimal positionierte Easy De-Calc Plus Funktion bietet die ideale Methode zur Entfernung von Kalkablagerungen und verlängert die Lebensdauer der Dampfbügelstation. Das Bügeleisen erinnert dich über eine Leuchtanzeige und ein akustisches Signal daran, wenn es Zeit zum Reinigen und Entkalken ist. Wenn das Gerät kalt ist, nimm einfach den Easy De-Calc Verschluss ab, fange Schmutzwasser und Kalk in einer Tasse auf und entsorge sie.
Im ECO-Modus kannst du Energie sparen, ohne Kompromisse beim Bügelergebnis eingehen zu müssen. Der ECO-Modus verwendet weniger Dampf, der dennoch ausreicht, um deine gesamte Kleidung zu bügeln.
Bis zu 45 % weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 603311, ECO-Modus im Vergleich zum TURBO-Modus