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  • Unglaublich leistungsstarkes Bügeln
  • Unglaublich leistungsstarkes Bügeln

Refurbished

PerfectCare Aqua ProDampfbügelstation – Refurbished

GC9324/20R1

4.8
| (41) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Unglaublich leistungsstarkes Bügeln
Im Lieferumfang der PerfectCare Aqua Pro ist unser ultraleichtes Bügeleisen und ein extragroßer 2,5-l-Wasserbehälter enthalten, der sich ideal für längeres Bügeln und vertikales Dampfbügeln eignet.
Alle Vorteile anzeigen

Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren

Mit ultraleichtem Bügeleisen

Unglaublich leistungsstarkes Bügeln

  • Max. Druck: 6,5 Bar

  • Dampfstoß von bis zu 440 g

  • 2,5-Liter-Wasserbehälter

  • Ultraleichtes Bügeleisen

Extragroßer Wasserbehälter für langen Gebrauch

Extragroßer Wasserbehälter für langen Gebrauch

Der Wasserbehälter verfügt über ein besonders großes Fassungsvermögen von 2,5 l. Dies ermöglicht eine komfortable, kontinuierliche Nutzung von bis zu 3 Stunden, in denen der Behälter nicht nachgefüllt werden muss. Zudem ist er transparent, damit du jederzeit aus allen Winkeln sehen kannst, wie viel Wasser noch vorhanden ist. Wenn du den Behälter der Dampfbügelstation nachfüllen musst, steht dir dazu eine große Einfüllöffnung zur Verfügung, sodass du den Behälter zu jeder Zeit während des Bügelns ganz einfach unter dem Wasserhahn oder alternativ mit einer Kanne oder Flasche nachfüllen kannst.

Einfaches und effizientes System zum Entkalken

Einfaches und effizientes System zum Entkalken

Regelmäßiges Entkalken schützt das Bügeleisen und gewährleistet, dass du weiterhin die beste Dampfleistung erhältst. Die speziell entwickelte und optimal positionierte Easy De-Calc Plus Funktion bietet die ideale Methode zur Entfernung von Kalkablagerungen und verlängert die Lebensdauer der Dampfbügelstation. Das Bügeleisen erinnert dich über eine Leuchtanzeige und ein akustisches Signal daran, wenn es Zeit zum Reinigen und Entkalken ist. Wenn das Gerät kalt ist, nimm einfach den Easy De-Calc Verschluss ab, fange Schmutzwasser und Kalk in einer Tasse auf und entsorge sie.

Energie sparen mit dem ECO-Modus

Energie sparen mit dem ECO-Modus

Im ECO-Modus kannst du Energie sparen, ohne Kompromisse beim Bügelergebnis eingehen zu müssen. Der ECO-Modus verwendet weniger Dampf, der dennoch ausreicht, um deine gesamte Kleidung zu bügeln.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Bis zu 45 % weniger Energieverbrauch basierend auf IEC 603311, ECO-Modus im Vergleich zum TURBO-Modus