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  • Grillset XXL
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Airfryer ZubehörGrillset XXL

HD9959/00

2 Auszeichnungen

Grillset XXL
Mit diesem speziellen Philips Airfryer Grillset kannst du all deine Lieblings-Grillrezepte ausprobieren. Grille leckeres Fleisch und Gemüse – einfach, schnell und gesund.
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Philips Airfryer XXL Connected

HD9285/00

Zubehör für perfekte Grillergebnisse mit dem Airfryer

Grillset XXL

  • Grillplatte

  • 6 Spieße

Perfekt gegrillte Gerichte

Perfekt gegrillte Gerichte

Die spezielle Rillenstruktur der Grillplatte sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung, damit Fleisch, Fisch und Gemüse perfekt gegrillt werden.

Einfache Reinigung und Aufbewahrung

Einfache Reinigung und Aufbewahrung

Die Airfryer Grillplatte und die Spieße sind spülmaschinenfest, was deren erneute Verwendung ganz einfach macht!

6 Spieße zur Zubereitung besonderer Grillrezepte

6 Spieße zur Zubereitung besonderer Grillrezepte

Verwende die Spieße zur Zubereitung von Gemüse- oder Fleischschaschlik.

Technische Daten

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Auszeichnungen

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  • Award image VRS_DA_AW00020000

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Haftungsausschlüsse

  1. Besuche www.Philips.com/NutriU, um zu sehen, ob NutriU in deinem Land erhältlich ist.