HD9959/00
HD9867/90R1
HD9285/93R1
HD9654/90R1
HD9285/00R1
HD9860/90R1
NA342/00R1
NA340/00
NA341/00
NA342/00
HD9285/00
Grillplatte
6 Spieße
Die spezielle Rillenstruktur der Grillplatte sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung, damit Fleisch, Fisch und Gemüse perfekt gegrillt werden.
Die Airfryer Grillplatte und die Spieße sind spülmaschinenfest, was deren erneute Verwendung ganz einfach macht!
Verwende die Spieße zur Zubereitung von Gemüse- oder Fleischschaschlik.
Auszeichnungen
Bewertungen
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