Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.
Alle Serien
Airfryer Zubehör Grillset XXL
Support
HD9959/00
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Mit diesem speziellen Philips Airfryer Grillset kannst du all deine Lieblings-Grillrezepte ausprobieren. Grille leckeres Fleisch und Gemüse – einfach, schnell und gesund.
Alle (10)
Wo befinden sich die Modell- und Seriennummer auf meinem Philips Airfryer?
Welche Art von Backform kann ich im Philips Airfryer verwenden?
Kann ich Backpapier oder Alufolie in meinem Philips Airfryer verwenden?
So verwenden Sie Öl im Philips Airfryer
Welche tiefgekühlten Pommes frites kann ich im Philips Airfryer zubereiten?
Meine Philips HomeID App ist abgestürzt
Die Beschichtung der Pfanne/des Korbs des Philips Airfryer löst sich ab
Mein Philips Airfryer macht ein Geräusch
Speisen aus dem Philips Airfryer sind nicht knusprig/wie erwartet
Es tritt weißer Rauch aus meinem Philips Airfryer aus.
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter