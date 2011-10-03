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  • Professionelle Ergebnisse, einfache Handhabung
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Eingestellt

Haarglätter

HP8300/00

4.5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Professionelle Ergebnisse, einfache Handhabung
Haare glätten leicht gemacht. Der Simply SalonStraight ist einfach in der Handhabung und verfügt über Keramikplatten, sodass das Gerät in Sekundenschnelle betriebsbereit ist. Zudem lassen sich dank einer professionellen Stylingtemperatur von 180 °C beim Glätten beste Ergebnisse erzielen.
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Simply SalonStraight

Professionelle Ergebnisse, einfache Handhabung

  • SalonStraight

  • Keramik

Keramikplatten für ausgezeichnete Gleitfähigkeit und glänzendes Haar

Keramikplatten für ausgezeichnete Gleitfähigkeit und glänzendes Haar

Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt und haltbar und eignet sich daher bestens als Material für Platten von Haarglättern. Die Platten gleiten mühelos durch Ihr Haar, und es wird perfekt glänzend.

180 °C Temperatur für beste Ergebnisse

180 °C Temperatur für beste Ergebnisse

Mithilfe dieser hohen Temperatur können Sie die Form Ihrer Haare ändern, und Sie erhalten den perfekten Look, als würden Sie gerade vom Friseur kommen.

Kurze Aufheizzeit, einsatzbereit in 60 Sekunden

Kurze Aufheizzeit, einsatzbereit in 60 Sekunden

Der Haarglätter bietet eine kurze Aufheizzeit und ist innerhalb von 60 Sekunden einsatzbereit.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.5

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

bought for the wife:

my wife said the product was very good as she uses it for travelling ,so she is happy with it.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP8300 Straightener verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP8300 Straightener verfasst

20/03/2011

France

France

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP8300/00 Lisseur verfasst

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Diese Bewertung wurde für HP8300/00 Lisseur verfasst

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